Recife registra fortes chuvas na madrugada desta quarta (26); confira pontos de alagamento na cidade

A capital pernambucana registrou fortes chuvas na noite dessa terça (25) e madrugada desta quarta-feira (26), formando pontos de alagamento na cidade.

O painel de monitoramento de chuvas em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mostrou que o Recife acumulou 118,05 mm nas últimas 24 horas.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), há pontos de alagamento na avenida Dois Rios, próximo à Vila do Sesi; no Ibura, Zona Sul da capital; na avenida Dr. José Rufino, próximo ao Colégio Visão; e na Estrada dos Remédios, próximo ao Mercado de Afogados, na Zona Oeste.

As precipitações já estavam previstas pela Apac, que divulgou um aviso de meteorológico indicando possibilidade de chuvas de moderada a forte na Região Metropolitana e Zonas da Mata Norte e Sul do Estado.

A cidade de São José da Coroa Grande, na Mata Sul, também teve volume considerável de chuva nas últimas 24 horas, registrando 75,05 mm. Na lista dos municípios com maior acumulado também está Camaragibe, na RMR, com 73,14 mm no mesmo período.

Para esta quarta-feira (26), a previsão da Apac para a RMR é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da noite, com intensidade moderada.

