Recife registra mais de 110 milímetros de chuva nas últimas 24 horas e pontos de alagamento; confira

O Recife registrou mais de 110 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Até as 6h40 desta segunda-feira (29), foram acumulados 110,8 mm de chuva na capital. Às 5h, a prefeitura da cidade renovou, por meio do Centro de Operações (COP), o comunicado de estágio de atenção.



O RECIFE RENOVOU O ESTÁGIO DE ATENÇÃO NESTA SEGUNDA-FEIRA (29/04), ÀS 5h00.



"Seguimos monitorando algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos. Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada", afirma o alerta.



O documento orienta que a população em situação de risco, em caso de necessidade, deve procurar locais seguros e acionar a Defesa Civil pelo número 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.

Às 6h, o COP também informou que, até o momento, não haverá suspensão das aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal, que seguem normalmente.

No domingo (28), a Apac emitiu um alerta de "estado de observação", com previsão de chuva moderada para as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco e Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a agência, linhas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico são responsáveis pelas precipitações.

Pontos de alagamento

Devido às fortes chuvas das últimas horas, pontos de alagamento foram registrados na capital pernambucana. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) listou, às 6h10, alguns locais:

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, vários pontos

- Estrada dos Remédios, próximo ao mercado de Afogados e ao Cruzamento com a Estrada do Bongi

- Av. Recife, na entrada e saída do Ibura

- Av. Caxangá, em frente ao TI CDU

- Av. Abdias de Carvalho, nas proximidades da Praça da Chesf.

Em todo o Estado, a cidade que mais choveu nas últimas 24 horas foi Araçoiaba, na RMR, que acumulou, até às 6h40 desta segunda, 123,31 mm. Na sequência, Camaragibe, também na RMR, com 113,11 mm.

Confira os locais que maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, de acordo com a Apac:

- Araçoiaba - 123,31 mm

- Camaragibe - 113,11 mm

- Recife - 110,8 mm

- Goiana - 98,45 mm

- Abreu e Lima - 90,67 mm

- Olinda - 90,3 mm

- Paulista - 87,37 mm

- Igarassu - 86,67 mm

- Moreno - 85,59 mm

- São Lourenço da Mata - 71,3 mm.



Alerta para o Rio Capibaribe

A central de monitoramento hidrológico da Apac emitiu, às 3h15 desta segunda (29), um aviso indicando que o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, atingiu a cota de alerta.



A cidade e os municípios do Recife e Camaragibe devem permanecer em atenção, diante da possibilidade de inundação.

