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RECIFE Recife: em pauta para regulamentação, patinetes elétricos foram usados em mais de 126 mil viagens Modelo de micromobilidade urbana pode ser utilizado através dos aplicativos das marcas

Em pauta para regulamentação e alvos de polêmicas por casos de uso inadequado, os patinetes elétricos do Recife foram utilizados em mais de 126 mil viagens desde o lançamento na cidade, há pouco menos de dois meses. Os dados são das empresas operadoras do serviço, JET e Woosh, e foram repassados à Folha de Pernambuco.

Os patinetes elétricos chegaram à cidade em 22 de março. O modelo de micromobilidade urbana pode ser utilizado através dos aplicativos das marcas. O usuário pode retirar o patinete em um dos pontos e devolvê-lo em outro. Os valores de uso variam de acordo com a empresa escolhida e o tempo de utilização.

Ao todo, foram 91.224 viagens da JET e mais de 35 mil da Woosh até a última segunda-feira (11). A primeira empresa conta com uma frota de 600 patinetes no Recife, enquanto a segunda tem 300 equipamentos disponíveis na capital e mais de 10 mil usuários cadastrados na plataforma.

"Esse volume reforça a rápida adoção do serviço como alternativa de mobilidade urbana eficiente, especialmente para deslocamentos de curta distância e integração com outros modais de transporte. Seguimos acompanhando de perto o desempenho da operação e permanecemos à disposição para compartilhar novas atualizações conforme a evolução do serviço na cidade", declarou a JET, por meio de nota.

A circulação segue normas de segurança e respeito aos limites de velocidade e áreas específicas, como ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida.

Ao todo, existem mais de 92 áreas para estacionamento adequado dos equipamentos na cidade nas seguintes localidades: Bairro do Recife, Boa Viagem, Pina, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre, Madalena, Derby e Paissandu.

"Implementamos zonas de velocidade reduzida em determinadas áreas, com reconhecimento automático via tecnologia embarcada, fazendo com que o veículo ajuste instantaneamente a velocidade conforme a área de circulação", explicou o diretor de operações da Whoosh no Brasil, Cadu Souza.

Patinetes elétricos estão em operação no Recife há pouco menos de dois meses. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Cetran recomenda regularização

Na segunda-feira (11), o Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE) recomendou que os municípios regulamentem o uso de patinetes elétricos compartilhados e demais autopropelidos.

O documento pede que seja feita a distinção desses equipamentos em relação às bicicletas elétricas e ciclomotores, além de adotar medidas específicas sobre condições de circulação, velocidades e restrições pertinentes.

A nota cita a necessidade de os municípios adotarem regulamentações para classificar vias, trechos e áreas autorizadas, vedadas ou condicionadas; disciplinar a circulação em áreas de pedestres, ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e vias com tráfego misto, dentre outros.

Outro ponto abordado no documento, extraído de uma reportagem da Folha de Pernambuco, citou o ofício enviado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para 18 hospitais locais que atuam em ocorrências de acidentes de transportes terrestres (ATT), solicitando que registrem separadamente os casos de incidentes com os patinetes elétricos compartilhados.

Cetran pede regulamentação de patinetes elétricos no Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Patinete descartado em canal e outros casos de mau uso

No dia 31 de março, pouco mais de uma semana após o lançamento do sistema de patinetes elétricos no Recife, a Folha de Pernambuco já havia trazido uma reportagem sobre relatos e vídeos circulando nas redes sociais mostrando o mau uso por parte da população.

Abandono em pontos inadequados, descumprimento do limite de pessoas por equipamento e até menores de 18 anos utilizando o meio de transporte são apenas algumas das diversas irregularidades identificadas.

Em um desses vídeos, é possível ver um homem, uma mulher e um bebê em um patinete. Em outro, dois adolescentes com farda escolar no mesmo veículo. Em mais um, dois homens transitam em via pública no equipamento.

Há, ainda, um vídeo de um patinete abandonado em um canal de esgoto no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. O equipamento foi resgatado por populares. Já no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade, um veículo foi encontrado descartado em via pública sem bateria.

Patinete encontrado sem bateria no Recife | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Em nova nota, a JET informou que faz "revisões contínuas dos equipamentos com base em protocolos operacionais e também nos relatos registrados pelos próprios usuários ao final de cada viagem".



"Por meio do aplicativo GO JET, os usuários são incentivados a registrar sua experiência e enviar uma foto do patinete ao término do trajeto. Equipamentos identificados com danos passam por um fluxo contínuo de manutenção e substituição, garantindo a estabilidade da frota ativa e a qualidade do serviço diante da crescente demanda desde o início da operação", completou.



Já a Whoosh destaca que patinetes "contam com um módulo de segurança com tecnologia antivandalismo, que aciona um alarme sonoro e envia alertas em tempo real para a equipe responsável em caso de movimentações ou usos indevidos, permitindo uma resposta rápida e eficaz".



Veja, abaixo, dicas e regras das empresas para bom uso dos patinetes elétricos:

O aluguel e uso de patinetes é proibido para menores de 18 anos;

Os patinetes são veículos projetados para uso individual, logo, não é permitido andar em duplas em prol da segurança de todos.

Se beber, não dirija. Essa regra também equivale a condutores de veículos elétricos com capacidade psicomotora alterada por consumo de quaisquer substâncias psicoativas;

Embora seja opcional, leve o seu capacete em viagens;

Embora suporte até 120 Kg, o aluguel de nossos veículos elétricos não permite o uso para transporte de cargas ou serviço de entregas;

Conforme velocidade permitida, utilize os patinetes apenas em malha cicloviária: ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e similares.

Na ausência desta malha, caso as autoridades locais permitam, a viagem pode ser realizada em ruas com até 40 Km/h, no sentido da via e em sua borda direita.

No eventual uso da faixa de pedestre, desça do veículo e guie-o ao outro lado da via.

Estacione o veículo elétrico conforme estações previstas no mapa do aplicativo da JET ou Whoosh

Jamais abandone o veículo: no meio de vias e calçadas; à frente de faixas de pedestres, garagens e/ou vagas de automóveis, e rampas de acessibilidade.

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