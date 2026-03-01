A- A+

chuvas em pernambuco Recife registra mais de 70 mm de chuva em 24 horas; Inmet emite alerta laranja para Pernambuco

O Recife registrou mais de 70 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas, segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Além da capital, com 72,98 mm, o acumulado de precipitações em Olinda, na Região Metropolitana, também se destaca, com 63,44 mm.

O maior volume de chuvas nas últimas 24 horas ocorreu em Araripina, no Sertão de Pernambuco, que ultrapassou 101 mm. Na sequência está Timbaúba, na Mata Norte, com 80,6 mm.

Os dados foram verificados às 10h neste domingo (1º) no painel de monitoramento das chuvas em tempo real da Apac e podem sofrer alterações ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, o que indica possibilidade de precipitações de até 100 mm.

Também há um aviso amarelo publicado pela Apac, de estado de observação, válido para o Agreste e Sertão do estado, que indica continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada.

Para este domingo (1º), a previsão para todas as regiões de Pernambuco é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada.







