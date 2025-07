Recife registra menor temperatura do ano nesta quinta-feira (3), diz Apac

A- A+

Quem vive no Recife pode sentir um frio maior durante os últimos dias com a chegada do inverno. E, se você tirou o casaco do guarda-roupa esta quinta-feira (3), não foi à toa: a capital pernambucana teve a temperatura mais fria de 2025, registrando 21.1ºC nessa madrugada, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).



A temperatura de 21,1 º C foi registrada na estação da Apac localizada no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Segundo a Apac, a previsão é de que as temperaturas tenham uma pequena elevação ao longo desta semana, mas o frio pode permanecer, principalmente durante as primeiras horas da manhã.

“A sensação de frio pode continuar, pois as madrugadas devem ter muita nebulosidade, o que nos transmite a sensação”, declarou o meteorologista Roberto Pereira, da Apac.

A Agência afirmou que é comum que os meses de maio, junho e julho tenham dias carregados de muita nebulosidade, o que faz com que as temperaturas mínimas possam atingir valores próximos dos 20°C na Região Metropolitana do Recife.

Isso acontece “em virtude de ventos provenientes de sul, provocados pelo sistema de alta pressão do Atlântico sul, que é normal nesta época”.



A previsão é que a sensação de frio permaneça até meados de agosto.

Nos últimos 4 anos, a menor temperatura marcada no município foi em junho de 2024: 20,2ºC.



