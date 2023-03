A- A+

chikungunya Recife registra primeira morte por chikungunya em 2023; vítima é um homem de 33 anos Vítima morreu no dia 26 de fevereiro, mas a causa do óbito só foi confirmada neste sábado (25)

A primeira morte por chikungunya registrada no Recife em 2023 foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade (Sesau).

De acordo com a pasta, a vítima fatal é um homem de 33 anos, que residia no bairro do Ibura, na Zona Norte da capital pernambucana.

Ele morreu no dia 26 de fevereiro, mas a causa do óbito só foi confirmada neste sábado (25). Segundo a Sesau, a vítima tinha hipertensão e era cardiopata.

O homem, que apresentava tosse seca, febre e sintomas gripais, com hipótese diagnóstica de pneumonia, buscou uma unidade de saúde estadual no dia 21 de fevereiro.

Após o atendimento, ele foi liberado para fazer o tratamento em casa, mas voltou ao local no dia seguinte apresentando tosse com sangue.



O quadro de saúde do homem se agravou quatro dias depois e ele precisou ser transferido para um hospital estadual, onde morreu.

A causa da morte foi confirmada após análise de amostra analisada em laboratório.

Veja também

ibge Em Heliópolis, Simone Tebet convoca população a responder ao censo