O Recife registrou os cinco primeiros casos de dengue em 2023, segundo boletim de arboviroses divulgado pela Secretaria de Saúde da capital pernambucana (Sesau). Os dados correspondem às duas primeiras semanas epidemiológicas do ano, até 14 de janeiro.

Dos cinco casos confirmados, um foi de uma criança com menos de 1 ano de idade; um na faixa etária de 1 a 4 anos; um em crianças de 5 a 9 anos; um de 10 a 19 anos; e um em adulto de 40 a 49 anos.

Ao todo, foram nove casos prováveis da doença. No mesmo período do ano passado, até a segunda semana epidemiológica, foram 12 notificações - queda de 58,3%.

Além das infecções por dengue, houve dois casos de chikungunya notificados, que permanecem em investigação, e nenhum caso de zika.

"Em comparação com o mesmo período do ano de 2022, houve uma redução de 52,2% de casos prováveis de arboviroses", explicou a Sesau.

Não houve confirmação de óbitos pelas arboviroses este ano no Recife.

Dengue

De acordo com o Ministério da Saúde, a dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil.

É uma doença febril que tem se mostrado de grande importância em saúde pública nos últimos anos. O vírus dengue (DENV) é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). O período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio.

O acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença. É importante evitar água parada, todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano no ambiente.

Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.

Sintomas de dengue

Os principais sintomas da dengue são:

Febre alta > 38°C;

Dor no corpo e articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.



