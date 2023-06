A- A+

CHUVAS Recife registrou 12 ocorrências com árvores ou galhos caídos nesta quarta-feira (14) De acordo com a Prefeitura do Recife, não há obstrução em vias

As chuvas que atingiram o Recife nesta quarta-feira (14) ocasionaram danos em pelo menos 12 árvores na cidade. Em sete locais, foram quedas de árvores em vias de trânsito e, em outros cinco, foi registrada a queda de galhos.



Em Boa Viagem, um vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra uma árvore caída por cima de um carro.

Em alguns locais, a queda gerou momentânea interrupção do trânsito. Pela noite, nenhum local estava obstruído, de acordo com a Prefeitura do Recife.

Confira os locais que registraram queda de árvores por conta das fortes chuvas:

Santo Amaro, região central

-Rua João Lira, ao lado do 13 de Maio. Queda de galho.

-Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Shopping Tacaruna. Queda de galho.

-Rua Amaro Albuquerque, próximo ao mercado Mais Você. Queda de árvore.

Boa Viagem, Zona Sul

-Canal da Avenida Visconde de Jequitinhonha. Queda de árvore.

-Rua Major Armando de Souza Melo, próximo da academia Top Fit. Queda de árvore.

-Avenida Boa Viagem. Queda de galho.

São José, região central

-Praça do Maracatu, próximo ao Forte das Cinco Pontas. Queda de galho.

-Avenida Sul, lado oposto a Ravessa Padre Azevedo. Queda de árvore.

Torre, Zona Oeste

-Rua Visconde de Itaparica. Queda de árvore.

Várzea, Zona Oeste

-Rua Agricolândia. Queda de árvore.

Iputinga, Zona Oeste

-Rua Professor Mussa Hazin. Queda de árvore.

Graças, Zona Norte

-Rua Fernando Lopes. Queda de árvore.

Veja também

Colômbia Fêmeas no cio e 70 militares buscam Wilson, o cão perdido na selva colombiana