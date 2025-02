Recife renova, na noite desta quarta, o estágio de Alerta Máximo devido às chuvas

A- A+

No início da noite desta quarta-feira (5), foi renovado o estágio de Alerta Máximo de risco à população do Recife devido ao acumulado de chuvas nas últimas 24 horas. A orientação é para que a população de áreas de risco procurem locais seguros em caso de necessidade.

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas superou 150mm em alguns pontos da capital pernambucana.

O Alerta Máximo (definido quando condições meteorológicas extremas representam risco máximo à população e exigem a formação de uma ampla força-tarefa para o restabelecimento da normalidade) já estava em vigor desde as 10h20 desta quarta e foi renovado pelo Centro de Operações do Recife (COP) no início da noite.

Com o alerta, ficam suspensos todos os serviços não essenciais e quaisquer atividades culturais e esportivas. As aulas presenciais dos turnos da tarde e noite da rede municipal foram suspensas na quarta-feira.

A Prefeitura do Recife está disponibilizando 10 abrigos em todas as regiões da cidade:

- Centro Social Bidu Krause (Totó);

- Escola Municipal Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba);

- Escola Municipal Célia Arraes (Várzea);

- Escola Municipal de Água Fria (Água Fria);

- Escola Municipal Diácono Abel Gueiros (Macaxeira);

- Escola Municipal Paulo VI (Linha do Tiro);

- Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura);

- Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral);

- Igreja Batista do Caçote (Areias);

- Igreja Batista Nacional (Coqueiral).

Chamados

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informa que, até as 18h, recebeu 40 chamados para quedas de galhos ou de árvores - sendo 27 solucionadas, seis em andamento e o restante já está sob monitoramento das equipes de rua.

Também na parte da manhã desta quarta-feira, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) recebeu 16 chamados para manutenção de semáforos.



O Túnel Josué de Castro, no Pina, chegou a ser interditado no final da manhã, mas, ao longo da tarde, foi liberado para circulação de veículos. Ao longo do dia, 107 agentes foram destacados para orientar os condutores nas vias.

A Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife informa que, até as 18h, recebeu 292 solicitações, incluindo pedidos de colocação de lonas e vistorias.

Diante das chuvas intensas que atingem a cidade, a orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão pelo telefone 0800-081-3400, que funciona 24 horas.

Recomendações

As equipes municipais estão monitorando a situação e a Defesa Civil do Recife pode ser acionada pelo telefone 0800-081-3400, que é gratuito e funciona 24h por dia.

No atual estágio de alerta, todos os serviços não-essenciais da Prefeitura estão suspensos, assim como quaisquer atividades culturais e esportivas.

A recomendação é para a população evitar deslocamentos e permanecer atenta aos canais oficiais da Prefeitura, onde são disponibilizadas, em tempo real, informações sobre a rotina da cidade, como o trânsito, pontos de alagamento e a eventual abertura de abrigos.

Saúde

Já a Secretaria de Saúde do Recife explica que, em razão das chuvas, o atendimento ambulatorial na rede municipal foi suspenso nesta quarta-feira, permanecendo em funcionamento os serviços de pronto atendimento (SPAs), a exemplo das maternidades, hospitais e emergências para adultos e crianças.

Com isso, os pacientes que tinham consultas marcadas para hoje nas Unidades de Saúde da Família (USF e USF Mais), Unidades Básicas Tradicionais (UBTs), Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e ambulatórios das policlínicas, além da rede conveniada ao município, terão o atendimento reagendado para data mais próxima, de modo que não haja prejuízo aos usuários do SUS.

Os pacientes com consultas, exames e procedimentos marcados já foram contactados pela Central de Regulação do Recife - por isso, uma orientação importante para a população é manter o telefone, preferencialmente WhatsApp, atualizado no Conecta Recife (https://conecta.recife.pe.gov.br/servico/910).

Será através dele que enviaremos uma mensagem comunicando dia, horário e local do novo atendimento. Outro meio de fazer isso é via Conecta Zap da Prefeitura (81 99117-1407).

A Saúde também orienta as pessoas a evitarem, quando possível, o contato com a água acumulada nas vias, prevenindo doenças de veiculação hídrica, a exemplo da leptospirose, e andar sempre com os pés protegidos, evitando cortes e outras lesões.



A rede de saúde do Recife registrou 49 ocorrências causadas pelas chuvas, todas de menor gravidade, a exemplo de infiltrações e dificuldade de acesso devido a alagamentos nas áreas externas. A Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura, registrou queda no abastecimento de energia, mas o atendimento está mantido com o suporte de gerador.

Veja também