Recife retoma aplicação de segunda dose da vacina da Covid para crianças de 3 e 4 anos

Após dois meses de suspensão, a Prefeitura do Recife retomou, nesta sexta-feira (20), a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 em crianças com 3 e 4 anos. A imunização estava suspensa desde novembro do ano passado devido à falta de envio, pelo Ministério da Saúde (MS), de novas remessas de CoronaVac, único imunizante permitido para essa faixa etária.

Com o objetivo de ampliar o acesso da população à vacina, a Secretaria de Saúde do Recife aumentou o número de pontos de imunização deste público, passando de cinco para oito locais.

As doses são aplicadas, mediante agendamento no site ou aplicativo do Conecta Recife, em quatro shoppings da capital pernambucana: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro; e também no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte; Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama; Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena; e Centro de Saúde Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura.

Os horários de funcionamento de cada local podem ser conferidos nesta planilha disponibilizada pela prefeitura.

No Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, foram agendadas 19 aplicações para esta sexta, segundo informou a coordenadora de vacinação da Covid-19 do Distrito Sanitário 3, Flavya Macedo.

“Voltamos a atender à demanda de crianças que estão precisando da vacina da Coronavac para completar o esquema primário, que é da primeira e segunda dose. Essa vacina estava em falta desde novembro e agora chegou o reabastecimento só para a segunda dose, para completar o esquema primário. A prioridade das doses que chegaram agora está sendo direcionada para este público”, explicou.

A empreendedora Roberta Monteiro, 47, levou o neto Guilherme, de 3 anos de idade, para receber a segunda dose da imunização. “Eu estava doida que chegasse o momento. Ele já tinha tomado a primeira dose há um tempo e a gente já estava olhando direto para poder trazer”, comentou.

Técnica de enfermagem, Milena Barbosa, 24, também levou o filho, Nicolas, de 3 anos, para receber o imunizante no primeiro dia da retomada da vacinação. “A gente estava esperando porque já era para ele ter tomado desde o mês passado, só que tinham acabado as doses. A gente viu que chegou ontem aí já agendei para hoje. É melhor prevenir e tomar a vacina”, disse.

Doses recebidas

De acordo com a prefeitura, a capital pernambucana recebeu 5.500 doses de CoronaVac do Ministério da Saúde e tem, atualmente, 6.441 meninos e meninas de 3 e 4 anos com a segunda dose do imunizante atrasada na cidade.

O órgão reforçou que, no fim de novembro do ano passado, precisou suspender a aplicação da primeira e segunda doses para este grupo devido ao esgotamento do estoque de doses do imunizante.

Ainda segundo a prefeitura, a gestão municipal chegou a enviar ofícios para o Ministério da Saúde cobrando o envio de novas remessas de CoronaVac para a capital pernambucana.

Esquema vacinal

O esquema vacinal das crianças de 3 e 4 anos é feito em duas doses, com intervalo de 28 dias, e segue a mesma dose utilizada nos adultos. Crianças imunossuprimidas também devem tomar o imunizante.

Como reforça a Secretaria de Saúde, não há necessidade de intervalo entre as doses das vacinas do calendário de rotina e o imunizante da Covid-19.

