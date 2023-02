Recife retoma vacinação contra covid-19 para bebês de 6 meses a 2 anos e crianças de 5 a 11 anos 

A- A+

Será retomada a imunização contra a Covid-19 com doses da vacina Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica a partir deste sábado (4), no Recife. O público alvo das vacinas na cidade é formado por bebês de 6 meses a 2 anos e crianças de 5 a 11 anos. Os agendamentos para receber a vacina estarão abertos no Conecta Recife a partir das 8h desta sexta-feira (3).





Imunização de bebês de 6 meses a 2 anos

A imunização de bebês estava suspensa desde dezembro de 2022 por falta de envio do

Ministério da Saúde de novas doses de Pfizer Baby, único imunizante permitido para esse público.

Para imunizar os bebês, a capital pernambucana recebeu, do órgão federal, 13.860 doses de Pfizer Baby - atualmente, 1.612 meninos e meninas entre 6 meses e 2 anos estão aptos a receber a segunda dose do imunizante. Outros 48.116 moradores da cidade nesta faixa etária ainda não receberam a primeira dose.

O esquema vacinal dos bebês de 6 meses a 2 anos é formado por três doses. As duas primeiras têm intervalo de 21 dias (3 semanas), seguidas por uma terceira dose que deve ser administrada pelo menos 2 meses (8 semanas) após a segunda dose. É importante frisar que não há necessidade de intervalo entre as doses das vacinas do calendário de rotina e o imunizante da covid-19.



Imunização de crianças de 5 a 11 anos

Já a vacinação destinada para crianças de 5 a 11 anos estava suspensa desde meados de janeiro, quando acabaram as doses da vacina Pfizer Pediátrica. A retomada da imunização será possível por conta do recebimento de 45.380 doses deste imunobiológico.

No momento, 39.264 crianças nesta faixa etária ainda faltam receber a primeira dose do imunizante. Outras 27.643 estão aptas a receber a segunda dose e 37.980 já podem receber a primeira dose de reforço (terceira dose).



Reforço para crianças de 3 e 4 anos

Seguindo uma nova recomendação do Ministério da Saúde, os meninos e meninas com 3 e 4 anos que completaram o esquema básico com duas doses de Coronavac deverão receber uma dose de reforço, que será feita com o imunizante Pfizer Baby. Esse reforço será feito com um intervalo de quatro meses após a segunda dose da Coronavac. Até agora, 3.202 crianças nessa faixa etária estão aptas a receber esta terceira dose.



Locais de vacinação

A vacinação dos bebês de 6 meses a 2 anos e das crianças de 3 a 11 anos acontecerá exclusivamente mediante agendamento no site (https://conecta.recife.pe.gov.br/) ou aplicativo do Conecta Recife.

