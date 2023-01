Recife retomará aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos

A- A+

Será retomada no Recife, nesta sexta-feira (20), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças com 3 e 4 anos. A aplicação do imunizante ocorrerá mediante agendamento no aplicativo ou site do Conecta Recife, disponível a partir das 18h desta quinta-feira (19).



A vacinação deste público estava suspensa desde novembro de 2022, devido ao esgotamento do estoque e ao não envio, por parte do Ministério da Saúde (MS), de novas remessas da CoronaVac, único imunizante permitido para a faixa etária.

Nesta semana, a gestão municipal recebeu 5.500 doses da vacina. De acordo com a Prefeitura do Recife, atualmente, há 6.441 meninos e meninas de 3 e 4 anos com a segunda dose atrasada na cidade.



O esquema deste grupo é feito em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina usada é a mesma aplicada nos adultos. Crianças imunossuprimidas também devem tomar o imunizante.

Para ampliar o acesso da população ao imunizante, a Secretaria de Saúde do Recife aumentou o número de pontos de imunização deste público, passando de cinco para oito locais.



A vacinação das crianças entre 3 e 4 anos será concentrada nos shoppings Recife e RioMar, na Zona Sul; Boa Vista e Tacaruna, na área central da cidade. Além do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes e da Policlínica Clementino Fraga, na Zona Norte; Policlínica Lessa de Andrade, na Zona Oeste, e o Centro de Saúde Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura, Zona Sul.



Os horários de funcionamento variam e podem ser conferidos no link disponível aqui.

