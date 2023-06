Recife retorna a estágio de atenção e mantém aulas presenciais à tarde na rede municipal

A- A+

O Recife retornou ao estágio de atenção por conta das chuvas às 10h40 desta terça-feira (27). Mais cedo, a prefeitura havia colocado a cidade em estágio de alerta.

Por conta da regressão, as aulas presenciais do turno da tarde na rede municipal do Recife estão mantidas, segundo informou a prefeitura.



Durante a manhã, os estudantes tiveram apenas aulas remotas após a gestão municipal suspender os encontros presencias por conta das chuvas.

"Com a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes seguem trabalhando para reverter a situação", informou o Centro de Operações do Recife (COP).

O alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica que as chuvas devem continuar até o final desta terça-feira.



