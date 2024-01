Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília: mais de 500 cidades poderão receber vacina da dengue

A- A+

O Ministério da Saúde vai enviar a vacina da dengue para 38 áreas onde há registro de alta transmissão da doença nos últimos anos e maior população. Embora a lista completa das cidades não esteja definida, essas regiões abrangem mais de 500 municípios, entre eles Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Salvador (BA), Recife (PE) e Brasília (DF), que devem ser contemplados.

O imunizante será destinado a adolescentes de 10 e 14 anos, e a primeira remessa, de 750 mil doses, chegou no país no sábado passado. Ela ainda precisa passar ainda pelo processo de liberação da Alfândega e da Anvisa para, depois, ser enviada para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

O Globo recebeu a lista das 38 regiões usadas como parâmetro pelos profissionais de saúde. A divisão das regiões segue critérios técnicos e leva em consideração municípios fronteiriços. Algumas das 548 cidades podem não receber a vacina, dependendo da quantidade de casos da doença.

Confira abaixo as regiões de saúde que receberão a vacina e respectivos municípios mais populosos:

Sudeste

Região Sul (ES) - Cachoeira de Itapemirim, Mimoso do Sul, Alegre

Região Metropolitana (ES) - Vitória, Aracruz, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Viana

Região Central Norte (ES) - Linhares, Colatina, São Mateus

Região Metropolitana de Campinas (SP) - Campinas, Valinhos, Itatiba, Indaiatuba, Sumaré, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Paulínia, Hortolândia

Região Coronel Fabriciano/Timóteo (MG) - Coronel Fabriciano, Timóteo

Região Uberlândia/Araguari (MG) - Uberlândia, Araguari

Região Ipatinga (MG) - Ipatinga, Santana do Paraíso

Região São José do Rio Preto (SP) - São José do Rio Preto, Mirassol

Região Médio Paraíba (RJ) - Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Resende

Região Itabira (MG) - Itabira

Região Metropolitana I (RJ) - Rio de Janeiro, Itaguaí, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica, Belford Roxo, São João de Meriti

Região Belo Horizonte/Caeté/Nova Lima (MG) - Belo Horizonte, Nova Lima, Caeté, Santa Luzia, Ribeirão das Neves

Região Baixada Santista (SP) - Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Praia Grande, Itanhaém

Região Betim (MG) - Betim, Esmeraldas, Igarapé, Brumadinho

Região Uberaba (MG) - Uberaba, Conceição das Alagoas, Sacramento

Região Vespasiano (MG) - Vespasiano, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa

Região Aquífero Guarani (SP) - Ribeirão Preto, Serrana, Jardinópolis, Cravinhos

Região São Paulo (SP) - São Paulo

Centro-Oeste

Região Brasília (DF) – Distrito Federal

Região Central (GO) – Goiânia, Trindade

Região Centro Sul (GO) – Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Senador Canedo

Região Sudoeste II (GO) – Jataí, Mineiros

Região Entorno Sul (GO) – Luziânia, Cristalina, Novo Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás

Sul

9° Região (PR) Foz do Iguaçu – Foz do Iguaçu

17° Região Londrina (PR) – Cambé, Londrina, Ibiporã

Região Nordeste (SC) – Joinville

Região Grande Florianópolis (SC) - Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu

10° Região Cascavel (PR) - Cascavel

16° Região Apucarana (PR) - Apucarana, Arapongas

15° Região Maringá (PR) - Maringá, Sarandi

Região Foz do Rio Itajaí (SC) - Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Camboriú

Nordeste

Região Recife (PE) – Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Ipojuca, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima

1° Região Mata Atlântica (PB) – Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo

Região Feira de Santana (BA) – Feira de Santana, Santo Estevão

1° Região Fortaleza (CE) – Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga

Região Salvador (BA) – Salvador, Lauro de Freitas, Candeias

Norte

Região Baixo Acres e Purus (AC) – Rio Branco, Sena Madureira

Vacinação em fevereiro

O lote de 750 mil faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina fornecidas pela farmacêutica Takeda. Uma segunda remessa, com 570 mil doses, tem previsão para ser entregue ainda no próximo mês, de um total de aproximadamente 6,5 milhões esperadas durante o ano de 2024.

De acordo com o Ministério da Saúde, as primeiras unidades serão destinadas para regiões de saúde selecionadas que atendam aos seguintes critérios:

Regiões com municípios com população igual ou maior a 100 mil habitantes;

Municípios com alta transmissão de dengue nos últimos 10 anos, levando também em conta altas taxas nos últimos meses.

Em relação a quem destes locais poderá receber as doses, a pasta explica que serão:

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, por serem a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue depois de pessoas idosas

O público mais velho, por enquanto, não pode ser alvo da campanha já que a Qdenga foi aprovada pela Anvisa apenas para indivíduos de 4 a 60 anos. Além disso, o imunizante não pode ser ofertado à população geral devido ao baixo quantitativo de doses que chegará ao país neste ano.

O imunizante também está disponível nas redes privadas do país, por valores que variam de R$ 390 a R$ 490 a dose, ou seja, de R$ 780 a R$ 980 o esquema completo, segundo levantamento do GLOBO com clínicas particulares.

A Qdenga foi aprovada pela Anvisa em março do ano passado e, nos estudos clínicos, demonstrou uma eficácia geral de 80,2% para evitar contaminações, e de 90,4% para prevenir casos graves. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) indica a proteção na rede privada para todos que fazem parte do grupo etário elegível (4 a 60 anos), tanto os que nunca tiveram a doença, como aqueles que já foram infectados antes.

