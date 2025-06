A- A+

Mudança Recife: rua na Torre terá nome trocado e será batizada em homenagem à Irmã Adélia A rua Bom Jesus da Lapa receberá o nome de Irmã Adélia, religiosa que marcou a comunidade da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre

A comunidade da Vila Santa Luzia, localizada no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, fará uma homenagem especial à Irmã Adélia, figura religiosa que marcou a história do local.

A rua, atualmente batizada como Bom Jesus da Lapa, passará a se chamar rua Irmã Adélia em reconhecimento à dedicação e ao empenho da mulher, que foi uma das fundadoras da creche Nossa Senhora das Graças, em 1986.

Atualmente, a instituição funciona como uma escola gratuita para crianças do bairro e contribui com ferramentas para a inclusão social.

Para celebrar a ocasião, uma cerimônia para a inauguração da nova placa será realizada no dia 18 de junho, às 16h30, no Centro Social Dom João Costa, também na Torre.

Além da ação, há um processo de beatificação de Irmã Adélia em andamento, que avança no Vaticano e pode torná-la a primeira santa pernambucana.

A mudança no nome da via já foi oficializada por meio da Lei Municipal nº 19.318/2024 e partiu do vereador Felipe Alecrim (Novo).

História

Maria da Luz Teixeira de Carvalho, conhecida como Irmã Adélia, nasceu em Pesqueira, no ano de 1922. Ela foi uma das testemunhas das aparições de Nossa Senhora das Graças, em 1936, no distrito de Cimbres.

Nos anos 1940, Maria da Luz ingressou no Instituto das Religiosas da Instrução Cristã e recebeu o nome de Irmã Adélia.

Em sua vida religiosa, se dedicou à educação, à evangelização e ao cuidado dos mais necessitados, especialmente na Vila Santa Luzia. Em 2013, Irmã Adélia faleceu aos 90 anos.

