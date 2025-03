Recife: Comando Militar faz demonstração de salto livre de paraquedas na praia de Boa Viagem

A- A+

Em comemoração ao aniversário do Recife, que completou 488 anos nessa quarta-feira (12), o Comando Militar do Nordeste, em parceria com a prefeitura, vai promover uma demonstração de salto livre de paraquedas. A ação vai acontecer neste domingo (16), no Segundo Jardim na praia de Boa Viagem, Zona Sul da capital, às 10h.

Além da demonstração, a programação no local vai contar ainda com atividades para a população, a partir das 8h.

Quem comparecer vai poder ver a Exposição Temática da Força Expedicionária Brasileira, além do material militar do Exército. O Comando Militar preparou ainda uma demonstração de cães de guerra.

488 anos do Recife

O Recife celebrou 488 anos com muitas atividades ao longo da quarta-feira. Uma delas foi o tradicional corte do bolo, que reuniu a população se reuniu para prestigiar um total de 140 kg do alimento. O evento, que tradicionalmente ocorre todos os anos na Cidade, aconteceu no Restaurante Popular Naíde Teodósio, em Santo Amaro, no Centro.

Ainda na quarta, foi feita a inauguração da nova Creche Escola da Mustardinha, localizada na avenida Manoel Gonçalves da Luz, 480.

A unidade, que integra o pacote de investimentos com foco na ampliação da rede de ensino infantil, recebeu investimentos na ordem de R$ 3 milhões e tem capacidade de acolher 300 crianças, contemplando turmas do berçário ao grupo 5.



Por volta das 11h, a PCR iniciou as obras de duplicação da Ladeira da Cohab, localizada no bairro da Cohab/Ibura de Cima. A intervenção, que receberá investimentos de R$ 10,8 milhões, inclui também a criação de uma nova alça de acesso pela BR-101 e a contenção da encosta, além de melhorias na infraestrutura e acessibilidade da região.



O aniversário seguiu com programação no Paço do Frevo, que realizou uma imersão extramuros de suas Vivências em Dança - na rua. O momento aconteceu em frente ao museu, que fica no Bairro do Recife, mais precisamente na altura da Praça do Arsenal.

