São João 2025 Saúde, segurança e mais: confira os serviços oferecidos pela Prefeitura do Recife no São João Cerca de 20 secretarias e órgãos municipais atuarão de forma integrada, para garantir o sucesso do evento, mobilizando cerca de 4 mil servidores e 3.770 lançamentos da Guarda Municipal

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta terça-feira (10), durante coletiva de imprensa realizada na área central da cidade, o esquema de serviços para o São João 2025.

Cerca de 20 secretarias e órgãos municipais atuarão de forma integrada, para garantir o sucesso do evento, mobilizando cerca de 4 mil servidores e 3.770 lançamentos da Guarda Municipal.

Prefeitura do Recife divulga esquema de serviços para o São João 2025 | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O trabalho será planejado, coordenado e monitorado pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (SEOPS), por meio do Centro de Operações do Recife (COP), seguindo o formato aplicado com sucesso em grandes eventos como o Réveillon e o Carnaval. A programação do ciclo junino acontece a partir desta quinta-feira (12) até o dia 29 de junho.

“Estamos fazendo o maior São João da cidade. São vários dias de festa, começando do dia 12 até o dia 29. São mais dos diversos serviços, desde a Secretaria de Saúde, com apoio da Vigilância Sanitária, com apoio também das unidades básicas do Samu. Além disso, a gente também vai ter uma equipe de Direitos Humanos, Assistência Social, CTTU, Controle Urbano”, destacou o chefe do COP, Anderson Soares.

A equipe do COP estará presente no Sítio Trindade, em uma sala equipada com câmeras, nas noites em que houver programação. O objetivo é garantir que tudo funcione durante o ciclo junino. Os polos da avenida Rio Branco e do Pátio de São Pedro serão acompanhados de forma remota.

Confira os serviços municipais para o São João 2025

Saúde

Durante o São João, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Recife estará com 13 bases descentralizadas em toda a cidade, funcionando 24 horas de prontidão para atender às demandas do Ciclo Junino.

Além disso, haverá uma Unidade de Saúde Básica (USB) dando apoio ao posto médico montado no Sítio da Trindade e outra USB dedicada ao Polo da avenida Rio Branco, no Marco Zero.

A população do Recife também contará com dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, para atendimentos de urgência 24h em diversas especialidades. São elas: clínica médica; pediatria; odontologia; maternidade/obstetrícia; traumato-ortopedia; oftalmologia e violência contra mulher. A lista completa pode ser conferida aqui.

Durante o São João, além do apoio nas ações de Redução de Danos, a Secretaria de Saúde também vai ofertar à população testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C no Polo do Sítio Trindade.

“São João do Recife só cresce, com a saúde não poderia ser diferente. A gente torce para que os foliões não precisem da saúde, mas se precisarem, nós estaremos a postos. Tanto na prevenção, a saúde atua muito na prevenção com aqueles comerciantes formais e informais, orientando sobre infecções de trato intestinal, de água. Nossos redutores de danos também orientarão sobre prevenção, infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente também atua na assistência”, explicou a secretária da Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mobilidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou esquemas especiais de trânsito para garantir a segurança viária na cidade durante os festejos juninos.

Na avenida Rio Branco, o efetivo ficará em pontos fixos, garantindo os bloqueios que serão montados nas proximidades da Praça do Arsenal, a exemplo das ruas da Guia, Observatório e Barão Rodrigues Mendes.

No Sítio Trindade, haverá um efetivo de 44 agentes de trânsito diariamente em seu entorno. De acordo com a intensidade do fluxo de pedestres, haverá interdição da Estrada do Arraial, na altura do acesso ao Sítio Trindade, entre as ruas Ferreira Lopes e Bela Vista.

O condutor que deseja seguir pela Estrada do Arraial deverá entrar na rua Arnoldo Magalhães, seguindo à esquerda na rua Desembargador Mota Júnior, voltando para a Estrada do Arraial.

Emlurb

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) contará com um efetivo de cerca de 800 profissionais atuando em todos os polos juninos da cidade: avenida Rio Branco, Pátio de São Pedro, Sítio Trindade e demais polos descentralizados.

Dentre as ações executadas pela autarquia destacam-se o reforço na iluminação pública com a instalação de 150 projetores, 35 mil metros de cordão luminoso, capinação, poda de árvores, varrição e limpeza, antes, durante e depois dos festejos.

Controle Urbano

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) terá um efetivo de 512 profissionais dedicados ao ordenamento urbano e do comércio informal nos principais polos dos festejos juninos no Recife.

No Bairro do Recife e no Sítio Trindade, o processo foi iniciado previamente, com o cadastramento e licenciamento dos comerciantes que vão operar dentro das áreas dedicadas aos shows - e seguirá por todos os dias da festa.

Segurança

A Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) atuará, durante o São João, com um efetivo total de 3.370 lançamentos, que vão orientar o público presente nos locais de festa.

Os polos juninos também contarão com 164 câmeras de videomonitoramento para auxiliar na identificação de ações criminosas. Além disso, uma equipe da Guarda estará cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco, de 12 a 29 de junho.

“Durante todo esse período da Operação São João, vamos ter um videomonitoramento com cerca de 164 câmeras distribuídas nos polos de animação, de modo que, efetivamente, seja no efetivo a pé, no motorizado, a Guarda Municipal vai se fazer presente, juntamente com as forças de segurança do estado”, destacou o secretário executivo de Gestão e Segurança Pública, coronel Felipe Amorim.

Coronel Felipe Amorim, secretário executivo de Gestão e Segurança Pública | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Turismo

A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife (Setur-L) vai colocar à disposição, nos polos juninos da Rio Branco e do Sítio Trindade, a Central de Atendimento ao Turista. Em 2024, foram realizados 690 atendimentos e a expectativa para este ano é ter um aumento de 10% neste número.

De acordo com o secretário de Turismo do Recife, Thiago Angelus, o Recife deverá ter uma ocupação hoteleira de 65%, número superior aos 63% registrados no período de festas do ano passado.

Recentro

Durante o período de festas, o Gabinete do Centro do Recife (Recentro) realizará o acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas na Vila Junina da avenida Rio Branco, bem como a ativação e o levantamento do comércio das comidas típicas presentes na vila, além de promover a articulação e integração dos estabelecimentos gastronômicos dos bairros do Centro para o funcionamento no período Junino.

Nos dias 18 a 21 de junho, o gabinete também realiza a ação itinerante “Blitz do São João”, que acontece nas vias do Centro com o objetivo de divulgar e engajar o público nas festividades juninas. O Recentro também acompanha e divulga a programação de São João junto aos atores estratégicos do Centro.

Assistência Social e Combate à Fome

Durante os festejos juninos de 2025, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, vai intensificar as ações de proteção a crianças e adolescentes, especialmente nos polos com grande circulação de pessoas.

De 12 a 30 de junho, equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) estarão mobilizadas para prevenir violações de direitos, como o trabalho infantil, a exposição ao consumo de álcool e o uso abusivo de substâncias psicoativas.

Direitos Humanos

A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude vai disponibilizar a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade no Polo Sítio Trindade. O principal objetivo é oferecer atendimento e orientação em casos de violação de direitos humanos tais como racismo, LGBTfobia, etarismo e capacitismo.

Além disso, a pasta disponibilizará equipes itinerantes que vão atuar na cidade, de forma descentralizada, divulgando as ações em prol dos direitos humanos.

As pessoas com deficiência também contarão com espaço acessível. A Central de Direitos Humanos e Acessibilidade estará funcionando em todos os dias de arrasta-pé, no mesmo horário de funcionamento do Sítio, com equipe multidisciplinar formada por agentes de direitos humanos, psicólogos, advogados e assistentes sociais.

Mulher

A Secretaria da Mulher vai intensificar as ações de enfrentamento à violência de gênero. Serão montados dois espaços para atendimento específico nos polos do Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, e na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

O estande no Sítio da Trindade vai funcionar das 18h à 0h. Já na Rio Branco, a unidade móvel vai funcionar das 17h às 23h.

Além disso, as equipes da prefeitura vão atuar nos polos descentralizados do São João, conscientizando a população da importância de realizar este tipo de denúncia. No São João, todos os equipamentos da Secretaria da Mulher terão seus funcionamentos mantidos de forma regular.

Defesa do Consumidor

O Procon Recife marca presença no Polo Junino do Bairro do Recife com atendimento presencial no térreo da Secretaria de Meio Ambiente, na avenida Marquês de Olinda, 182.

Entre os serviços que serão prestados aos consumidores estão a abertura de reclamações e denúncias em tempo real, além da orientação e fiscalização itinerante em bares, restaurantes e comércios locais. O órgão distribuirá material gráfico (abanadores) com orientações aos consumidores.

Pesquisa de satisfação

A Prefeitura do Recife realiza, até o dia 29 de junho, a primeira pesquisa de satisfação sobre o ciclo junino da cidade, que este ano vem com o tema “Recife Junino, Nossa Raiz”.

Seguindo a experiência do Carnaval, o levantamento está dividido em cinco eixos de atuação: Infraestrutura, Mobilidade, Serviços, Segurança e Comunicação. O estudo é todo online e ficará disponível no Conecta Recife - no site e aplicativo -, sendo coordenado pela Ouvidoria-Geral do Município.



