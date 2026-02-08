A- A+

CARNAVAL 2026 Recife saúda Dia do Frevo com mais de 30 apresentações por toda a cidade, nesta segunda-feira (9) Passistas, orquestras, troças carnavalescas, clubes de bonecos, blocos líricos e as demais expressões do mais recifense dos ritmos irão contagiar o povo

Recife vai pulsar ao som dos acordes mais autênticos para celebrar o Dia do Frevo, celebrado nesta segunda-feira (9). A prefeitura preparou uma programação especial dividida em quatro atos: Alvorada dos Passistas, Almoço com Frevo, Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas e finalizando com a Apoteose dos Alegres Flabelos. A programação festiva e completamente gratuita começa às 8h e se estende até 19h30.

Essa grande saudação ao frevo tem início às 8h, com saída da Alvorada dos Passistas na Praça e Sinal do Derby. Entre 8h e 10h, uma série de companhias de dança, orquestras e passistas irão promover a alegria em um dos pontos mais movimentados da cidade. Participam da Alvorada as Orquestras Frevo Zen, Som Brasil Banda Show e Trilha Nordestina, que irão embalar os passos de grupos como Cia Dança Perna de Palco e Nordeste Cia de Dança, entre outros.

“O frevo é uma forma de expressão que nos promove imenso pertencimento, que cria e gera em nós um processo de revitalização e de resistência, inclusive, da nossa própria cidadania. É uma forma de expressão festiva. É do Carnaval, mas também está fora do carnaval. Está no cotidiano de todos nós e tem essa perspectiva mesmo da resistência do existir”, afirmou Carmem Lélis, pesquisadora e assessora técnica de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife.

"Surge como uma força vital da cidade em movimento e no seu processo de desenvolvimento no final do século XIX e vem até hoje resistindo e existindo como o brincar, como o se expressar, como o embate, inclusive, no cotidiano das nossas vidas", complementou ela.

A partir das 15h, é hora de Almoço com o Frevo. Na Praça do Arsenal, irão se encontrar a Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda e o Clube de Boneco seu Malaquias. A eles irão se unir a Cia de Dança Trapiá e a Escola de Frevo do Recife. Ao final da tarde, ainda no Bairro do Recife, é a hora do Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas.

Entre 17h e 18h30, mais de dez agremiações e grupos musicais e de dança irão percorrer o circuito Rio Branco - Arsenal. Entre os brinquedos e brincantes, Madeira do Rosarinho, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro, Passistas de Zenaide Bezerra e Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão. A partir das 18h, a Praça do Arsenal sedia a Apoteose dos Alegres Bandos (Vide programação).

A iniciativa busca convidar a cidade a ouvir, sentir e dançar o frevo, reforçando a identidade cultural recifense e a importância desse Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e da Humanidade.

Lélis reforça que, para além da festa, o frevo tem uma importância de cidadania para todos os recifenses e pernambucanos.

“Por isso ele merece, ele é um patrimônio e precisa ser celebrado e ser memorado e rememorado sempre”, aponta.

A festa promete emoção e energia, garantindo um espetáculo vibrante para quem estiver nas ruas e calçadas acompanhando a passagem desse grande cortejo.



Dia do Frevo

O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, Pernambuco, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello. Segundo seus estudos, essa foi a data em que o termo "frevo" apareceu pela primeira vez na imprensa, em 1907, no Jornal Pequeno.

Na época, a palavra designava uma música criada para uma agremiação carnavalesca chamada Empalhadores do Feitosa.

Já a segunda data, 14 de setembro, é uma comemoração de âmbito nacional. Ela homenageia o jornalista Osvaldo Almeida, responsável por nomear essa manifestação cultural como "frevo".

O termo surgiu da corruptela da palavra "frever", usada popularmente para descrever a efervescência das ruas durante o carnaval. A partir disso, o frevo passou a englobar todas as expressões ligadas a essa tradição carnavalesca.

Veja também