Educação Recife se torna 6ª capital com maior taxa de crianças alfabetizadas na idade certa Com o resultado divulgado nesta terça (28), a capital pernambucana saltou 15 posições no ranking divulgado pelo Ministério da Educação

O Recife teve um motivo a celebrar no quesito educação, nesta terça-feira (28). A capital pernambucana alcançou o percentual de 62,4% de alunos que foram alfabetizados na idade certa, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os dados foram divulgados pela pasta, em evento realizado em Brasília, e fazem parte do primeiro relatório do programa Criança Alfabetizada, do Governo Federal.

Os números significam que mais da metade das crianças da Rede Pública Municipal estão alfabetizadas até os sete anos de idade. Com isso, Recife deu um salto para o sexto lugar no ranking das capitais com as maiores taxas de alfabetização, acima da média nacional de 56%. A capital pernambucana, inclusive, superou o índice geral de Pernambuco, que foi de 59%.

"Entendemos que o programa Criança Alfabetizada é um compromisso nacional para melhorar a qualidade do ensino e elevar os resultados de aprendizagem dos estudantes de todo o país. Os números do Recife refletem todo o esforço e todo o investimento que a cidade tem feito na educação. Ainda em 2021, lançamos o nosso programa Primeiras Letras, por meio da Secretaria de Educação, para alfabetizar os estudantes na idade certa. Este é o maior programa de alfabetização da história da Rede Municipal de Ensino do Recife, beneficiando mais de 35 mil estudantes em 260 unidades de ensino da rede municipal. E agora já estamos colhendo os resultados concretos de um trabalho contínuo, feito com muito compromisso público e amor por todos os nossos gestores, coordenadores, professores e demais profissionais dessa área. A educação é a base para que as nossas crianças cresçam e se desenvolvam da melhor forma possível", afirmou o prefeito João Campos.

Com o resultado divulgado nesta terça, Recife saltou 15 posições no ranking de crianças alfabetizadas, em dois anos. Em 2021, a capital do Estado apareceu no 21º lugar. Agora, está atrás apenas de cidades como Fortaleza (74,03%), Curitiba (70,41%), Goiânia (66,56%), Vitória (65,88%) e Porto Velho (65,06%). A cidade pernambucana ainda foi a terceira que mais subiu degraus no ranking, ficando atrás das capitais do Paraná e de Rondônia, que galgaram 21 e 17 lugares, respectivamente.

"Com muita alegria, nós celebramos esse momento histórico para a educação do Recife, com esse grande avanço nos nossos resultados de alfabetização e no crescimento da quantidade de crianças alfabetizadas na cidade do Recife. Queria aproveitar para fazer um grande agradecimento a todas as nossas escolas, a todos os nossos gestores, coordenadores pedagógicos, professores, enfim, a todos que fazem a educação do Recife por essa conquista, que é uma conquista da nossa educação, mas, acima de tudo, uma conquista das nossas crianças do Recife. E a nossa educação vai seguir avançando", ressaltou o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio.

Com investimentos na ordem de R$ 20 milhões até 2024, o Programa Primeiras Letras, lançado pela Prefeitura do Recife, é um projeto multisetorial, com seis eixos diferentes, incluindo formação de professores, de coordenadores e de gestores, material didático, matriz curricular, integração das escolas, incentivos para as escolas, além do trabalho em parceria como nossos professores, gestores e coordenadores pedagógicos a fim de apoiar atividades realizadas dentro do ambiente escolar.

Confira o ranking:

Município (Taxa)



1º - Fortaleza (74,03%)

2º - Curitiba (70,41%)

3º - Goiânia (66,56%)

4º - Vitória (65,88%)

5º - Porto Velho (65,06%)

6º - Recife (62,39%)

7º - Palmas (58,66%)

8º - Belo Horizonte (57,61%)

9º - Rio de Janeiro (56,19%)

10º - Cuiabá (53,94%)

11º - Manaus (52,2%)

12º - Belém (48,22%)

13º - Teresina (48,21%)

14º - São Luís (47,49%)

15º - João Pessoa (46,71%)

16º - Macapá (43,33%)

17º - Campo Grande (41,61%)

18º - Porto Alegre (40,04%)

19º - Maceió (39,23%)

20º - Salvador (39,16%)

21º - São Paulo (37,87%)

22º - Natal (34,5%)

23º - Aracaju (29,69%)

Rio Branco (ND)

Boa Vista (ND)

Florianópolis (ND)

