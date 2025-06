A- A+

Saúde Recife intensifica, nos sábados, estratégia de prevenção ao HIV durante o mês de junho O período junino contará com quatro edições do 'PrEPara a Prevenção' em unidades de saúde especializadas e polos da Atenção Básica

Durante o mês de junho, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) intensificará as ações do ‘PrEPara a Prevenção!’. A estratégia leva serviços gratuitos de testagem rápida, aconselhamento, distribuição de insumos e início da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV.

Serão realizadas quatro edições da iniciativa em diferentes pontos da cidade. As atividades acontecem aos sábados, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Podem participar pessoas a partir dos 14 anos para testagem e maiores de 16 para iniciar a PrEP.

“É fundamental que pessoas sexualmente ativas mantenham uma rotina de prevenção. O uso de preservativos continua sendo uma das formas mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, mesmo entre quem já faz uso da PrEP”, explica Airles Ribeiro, coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife.

Além dos testes, o público tem acesso a preservativos, gel lubrificante e, se necessário, acompanhamento profissional e encaminhamento para tratamento.

As ações ocorrem em unidades de saúde especializadas e polos da Atenção Básica, com acolhimento direto em casos positivos.

Confira o cronograma de junho:



07/06 – SAE Lessa de Andrade

Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 – Madalena

14/06 – Policlínica Clementino Fraga

Endereço: Rua Japaratuba, 260 – Vasco da Gama

21/06 – SAE Gouveia de Barros (temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira)

Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro

28/06 – USF Guilherme Robalinho

Endereço: Rua do Patrocínio, 264 – Pina



