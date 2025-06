A- A+

CAPACITAÇÃO Recife: Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional oferece 140 vagas em cursos gratuitos As inscrições podem ser feitas no Conecta Recife, pelo site ou app, acessando a aba do GO Recife. Quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pela internet pode ir diretamente nas escolas

Através da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, a Prefeitura do Recife está disponibilizando 140 vagas em seis Escolas Profissionalizantes da capital para cursos de Noções de Eletrônica Básica, Artesanato, Circuito Fechado de TV (CFTV) Básico, Bombeiros Civil, Auxiliar Administrativo, Solda Eletrodo Revestido e Auxiliar Administrativo.

Com carga horária de 40 horas e distribuídos nos turnos da manhã, tarde e noite, das 8h às 21h, os cursos têm início marcado para a próxima terça-feira, 1º de julho, e seguem até o próximo dia 14.

As inscrições podem ser feitas no Conecta Recife, pelo site ou app, acessando a aba do GO Recife. Quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pela internet pode ir diretamente nas escolas profissionalizantes que estão oferecendo as vagas (lista completa abaixo).

"É importante que, após a confirmação da inscrição, as interessadas e os interessados compareçam na escola onde irá fazer o curso, com documento com foto, comprovante de residência e escolaridade. Para ingressar nos cursos, dependendo da opção, devem ter idade mínima entre 16 e 18 anos", comentou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

Confira as Escolas Profissionalizantes que oferecem os cursos:

Escola Profissionalizante Dom Bosco (Casa Amarela);

Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos (Várzea);

Escola Profissionalizante Dona Olegarinha (Madalena);

Escola Profissionalizante Moacir de Melo Rego (Vasco da Gama)

Escola Profissionalizante Vila dos Milagres (Ibura)

Escola Profissionalizante Maria Sampaio de Lucena (Ibura).

