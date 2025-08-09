A- A+

INFRAESTRUTURA Seminário Esfera Infra reúne ministros, governadores e lideranças de infraestrutura no Recife Evento debateu desafios da economia brasileira nos dias atuais

Leia também

• Seminário Esfera Infra reúne ministros, governadores e lideranças de infraestrutura

• Silvio Costa Filho alerta para prejuízos aos empregos com taxação dos EUA sobre produtos brasileiros

Recife recebeu neste sábado (9) a primeira edição nordestina do Esfera Infra, seminário promovido pela Esfera Brasil para discutir soluções e investimentos em infraestrutura.

O encontro, realizado no Recife Expo Center, contou com a presença de ministros, governadores, prefeitos e lideranças empresariais.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; além da vice-presidente do jornal, Mariana Costa, estiveram presentes.

“Foi excepcionalmente oportuno, quero felicitar o João Camargo e todo o conjunto da Esfera por terem trazido essa discussão para fora do eixo do centro-sul, trouxe para o Nordeste, aqui em Recife, valorizando muito a presença de Pernambuco no conceito dessa agenda importante do Grupo Esfera que agrega inúmeros de empresários importantes para o país”, afirmou Monteiro.

Painel

O evento teve, ao todo, quatro painéis. O primeiro deles teve a presença dos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Jader Filho (Cidades) e Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União).

Eles debateram, mediados pelo jornalista William Waack, os desafios econômicos do Brasil em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos da América.

Em seguida, as governadoras de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), conversaram sobre seus respectivos estados e o legado das mulheres na política.

O terceiro painel teve o prefeito do Recife, João Campos (PSB); os deputados federais Augusto Coutinho (Republicanos-PE) e Mendonça Filho (União-PE); e o cientista político e escritor Antonio Lavareda.

O último painel foi protagonizado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; o diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Bisneto; a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa; e o CEO da JBS Terminais, Aristides Russi Junior.

Iniciativa

Durante o encontro, o Instituto Esfera de Estudos e Inovação apresentou o estudo “Contratos, riscos e flexibilidade: repensando a ponte aérea no Brasil”, voltado para soluções e melhorias no setor aéreo.

A governadora Raquel Lyra ressaltou o potencial da infraestrutura pernambucana.

“Agradecer ao Grupo Esfera e João Camargo por estarem em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, discutindo sobre infraestrutura. Temos um potencial enorme de crescimento e Pernambuco traz para cá hoje os investimentos que tem feito em infraestrutura”, declarou.

O prefeito João Campos destacou a importância da iniciativa.

“Quero saudar João Camargo e todos que fazem o Esfera Brasil por escolherem Recife para sediar a primeira edição desse importante fórum econômico do país. Assistimos painéis importantes com pessoas locais e de fora. Fizemos uma boa discussão”, disse.



O presidente do conselho da Esfera Brasil, João Camargo, afirmou que pretende manter o formato e periodicidade do evento.

“Nunca tive uma perspectiva que iria ser tão bom. Todos os empresários aqui, praticamente a relevância do PIB está aqui, onde a função da Esfera é aproximar o Sudeste com o Sul para que o pessoal venha investir aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Prometi para Raquel Lyra e João Campos que esse é o primeiro de muitos”, afirmou. Segundo ele, a próxima edição está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Veja também