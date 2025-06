Recife sedia 36º Congresso Brasileiro de Genética Médica em setembro

A cidade do Recife sediará, entre os dias 24 e 27 de setembro, a 36ª edição do Congresso Brasileiro de Genética Médica (CBGM), promovido pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM).

Com o tema “Genética médica e genômica: redefinindo fronteiras na medicina”, o evento tem como proposta central destacar a importância da genética médica e sua integração com outras especialidades médicas.

A presidente da SBGM, Dra. Ida Vanessa D. Schwartz, destaca que o médico geneticista é peça-chave dentro da equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento de pacientes com condições genéticas.

“O médico geneticista é o centro da equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes e famílias com condições genéticas – se a condição é genética, nada pode ser feito sem aconselhamento genético. Além disso, tratamos, monitoramos, acompanhamos o paciente em todo o seu ciclo vital; inclusive, atualmente nos tornamos ‘avôs’ e ‘avós’ dos filhos e filhas daqueles que chegaram até nós ainda nos seus primeiros dias de vida", afirma.

O congresso representa um importante espaço de troca de experiências, atualização científica e articulação entre pesquisadores, médicos e estudantes dedicados ao avanço da genética médica e genômica no Brasil e no exterior.

Para o presidente do CBGM 2025, Dr. Diogo Soares, o evento será uma vitrine de ideias inovadoras.

“Neste encontro, ideias inovadoras e discussões transformadoras tomarão forma a partir de uma programação científica abrangente com os mais recentes avanços e temas mais relevantes da genética médica e genômica. Também destacaremos iniciativas voltadas para a ampliação do acesso ao diagnóstico genético e o impacto da genômica populacional na medicina personalizada, reforçando nosso compromisso com a equidade em saúde”, pontuou.