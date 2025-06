A- A+

Inovação Recife sedia Agile Trends Nordeste 2025, com início nesta terça-feira (10); veja detalhes Evento, que acontece no Centro de Convenções até o dia 13 de junho, reforça a cidade como capital da inovação na região

Recife se prepara para receber, a partir da próxima terça-feira (10), um dos maiores encontros sobre agilidade e transformação digital do país.

O Agile Trends Nordeste 2025 vai movimentar o Centro de Convenções até o dia 13 de junho, reunindo especialistas, gestores públicos, lideranças e profissionais de tecnologia de todo o Brasil.

Com uma programação extensa e temas estratégicos, o evento reforça o protagonismo da capital pernambucana como referência em inovação, gestão pública digital e desenvolvimento tecnológico.

Na abertura do evento, o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, será um dos palestrantes e abordará o protagonismo da cidade na transformação digital e no fortalecimento do ecossistema de inovação pública.

“Ao sediar um evento dessa magnitude, o Recife reforça seu papel como protagonista da inovação no Nordeste e reafirma seu compromisso com a construção de uma cidade mais conectada, inclusiva e preparada para os desafios do futuro digital”, afirmou.

O Agile Trends Nordeste reunirá mais de 1.400 participantes e 300 instituições, com uma programação abrangente que inclui mais de 170 sessões entre palestras, oficinas, painéis e atividades de networking.

Os temas cobrem os principais desafios e tendências do mercado, como Inteligência Artificial para acelerar resultados, Transformação Digital e Organizacional, Práticas para Times Ágeis, Gestão de Projetos, Produtos e Portfólio, entre outros.

“Estamos felizes em levar o Agile Trends para o Nordeste. Esta edição representa mais do que uma expansão geográfica, é o reconhecimento da força dos cases e das iniciativas inovadoras que têm surgido na região. Nosso objetivo é conectar, inspirar e acelerar a transformação de pessoas e organizações”, detalhou Dairton Bassi, fundador do Agile Trends.

A escolha do Recife como sede reflete o destaque da cidade em iniciativas de modernização da gestão pública, inovação aberta e integração entre governo, academia e setor produtivo.

Entre as iniciativas inovadoras promovidas pela Prefeitura do Recife estão o EITA! Recife, programa de inovação aberta que conecta desafios públicos a soluções desenvolvidas por startups, e o Conecta Recife, plataforma digital que já oferece mais de 800 serviços públicos.

O Agile Trends Nordeste 2025 será dividido em duas jornadas complementares:

Agile Trends Teams (10 e 11 de junho): voltado a práticas ágeis aplicadas por times no dia a dia, com foco em métricas, colaboração, ferramentas e cultura de entrega de valor.

Agile Trends Management (12 e 13 de junho): direcionado a líderes e gestores, abordando transformação organizacional, gestão de portfólio, inovação e liderança em ambientes complexos.

Outro destaque é a Arena IA, espaço dedicado à apresentação de cases reais sobre a aplicação da inteligência artificial em diferentes contextos organizacionais, com foco em gestão, produtividade e tomada de decisão.

Site oficial: agiletrendsbr.com/agile-trends-nordeste-2025



Inscrições: doity.com.br/agile-trends-nordeste-2025

