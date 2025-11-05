A- A+

SAÚDE Recife sedia congresso de suplementação nutricional nos dias 7 e 8 de novembro O 11º Congresso Vitafor reunirá especialistas do Brasil e do exterior para debater diversos temas de saúde

Nos dias 7 e 8 de novembro, Recife será palco de um dos eventos mais aguardados do ano no campo da saúde e ciência: o Congresso Vitafor Science, realizada pela Vitafor Group. A 11ª edição acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José. A programação será dividida em duas salas principais: A ciência por trás dos suplementos e a Sports nutrition special room. A edição também é marcada pela celebração dos 20 anos da Vitafor, empresa 100% brasileira que se consolidou como referência em suplementação alimentar.

O encontro receberá centenas de profissionais da saúde, entre médicos, nutricionistas, e educadores físicos de diferentes partes do Brasil, para participarem de palestras sobre inovações, evidências científicas e a aplicabilidade clínica dos suplementos nutricionais.

Um dos intuitos do evento é apresentar os avanços mais recentes em saúde reprodutiva, saúde mental, doenças metabólicas, nutrição esportiva, estética, saúde intestinal, endocrinologia e biohacking.

Para além disso, Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor Group, comenta que “O evento não é apenas uma atualização científica. Ele é um ponto de encontro para os profissionais que querem transformar conhecimento em prática clínica de qualidade, impactando a vida das pessoas. Essa conexão entre teoria, inovação e experiência, aliada a network, é o que torna o Congresso o maior do Brasil e extremamente relevante para os profissionais”, pontua.

Ela acrescenta que o crescimento do mercado é reflexo da nova forma de pensar das pessoas sobre saúde: “Há uma geração mais conectada, que valoriza ciência e informação, e busca cuidar do corpo e da mente de forma preventiva, o que impulsiona o setor e reforça a importância de eventos como o congresso, onde reunimos profissionais para discutirem as inovações e os rumos da nutrição em prol de qualidade de vida e saúde e bem-estar”.

Programação

Sala 1: A CIÊNCIA POR TRÁS DOS SUPLEMENTOS

Saúde Reprodutiva: Luana Manosso e Camila Komatsu

Saúde Mental: Fabricio Assini e Danielle Lodetti

Doenças Crônicas e Metabólicas: Márcio Souza e André Heibel

Saúde Intestinal: Pedro Perim e Murilo Pereira

Nutrição Esportiva: Andreia Naves, Rodrigo Moreira e Gustavo Santos

Saúde da Mulher e Estética: Olivia Fernandes e Lucyanna Kalluf

Saúde Endócrina: Guilherme Schweitzer e Nathércia Percegoni

Biohacking: Ivan Ibáñes e Daniel Coimbra

Sala 2: SPORTS NUTRITION SPECIAL ROOM

Chancelada pelo American College of Sports Medicine (ACSM), reunirá: Daniel Coimbra, Pedro Perim, Murilo Pereira, Guilherme Rosa, Andreia Naves, Gustavo Santos, Márcio Souza, Braian Cordeiro, Rodrigo Moreira e Ricardo Sodré.

Vitafor

A Vitafor tem sua sede em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde está a fábrica com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório de análises próprio, o VLabor. A marca é reconhecida no meio acadêmico por basear sua produção e pesquisa na ciência, com pioneirismo no Brasil.

Atualmente, a Vitafor conta com mais de 270 produtos em portfólio e com a marca de mais de 10,9 milhões de produtos produzidos somente no ano de 2024. A aposta do momento é na expansão internacional, com distribuição europeia há pouco mais de um ano, começando por Portugal.

Ao completar duas décadas, a empresa, que já está presente em todos os estados do Brasil, lançou o prêmio Vitafor Awards e terá seu primeiro congresso internacional em Portugal, ampliando a atuação da Vitafor Europe. “Temos muito orgulho em dizer que rompemos o paradigma de que somente suplementação importada tem qualidade. A Vitafor provou para o setor e para os brasileiros que os suplementos fabricados no Brasil são tão bons que agora estão sendo consumidos na Europa”, enfatiza Débora.

