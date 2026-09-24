A- A+

RECIFE Recife sedia congresso internacional de defensores públicos nesta sexta-feira (25) Encontro reúne representantes de países das Américas para discutir acesso à Justiça, direitos humanos e proteção de populações vulneráveis

O Recife sedia, nesta sexta-feira (25), o XI Congresso da Associação Interamericana de Defensores Públicos (Aidef), que reúne defensoras e defensores públicos de diferentes países das Américas para discutir acesso à Justiça, direitos humanos e atuação das Defensorias Públicas.

O encontro será promovido na sede da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE), na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.

O evento conta com apoio da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE).

Roteiro

A programação inclui debates sobre temas ligados à proteção de direitos e ao atendimento de grupos em situação de vulnerabilidade.

Entre os assuntos previstos estão a atuação das Defensorias Públicas no sistema criminal e no cárcere, justiça socioambiental, direitos das mulheres, proteção de crianças e adolescentes, migração e acesso à Justiça.

Também serão discutidos aspectos da chamada Justiça Aberta, com foco em participação social, transparência e ampliação do acesso à Justiça.

“Receber em Pernambuco um encontro dessa dimensão reafirma o compromisso da Defensoria Pública com a promoção e a defesa dos direitos humanos e com a ampliação do acesso à justiça. É também uma oportunidade de fortalecer a cooperação e o intercâmbio de experiências entre defensoras e defensores públicos das Américas, contribuindo para o aprimoramento da nossa atuação em favor da população”, destacou o 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo da DPPE, Gabriel Gonçalves.

O congresso é promovido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), que atualmente coordena a Aidef, em conjunto com a associação interamericana.

“É um espaço para debatermos a autonomia institucional, a defesa dos direitos humanos e os desafios enfrentados pelas defensoras e pelos defensores públicos nas Américas”, pontuou a presidenta da Anadep e coordenadora-geral da Aidef, Fernanda Fernandes.

Veja também