Recife sedia congresso internacional de defensores públicos nesta sexta-feira (25)
Encontro reúne representantes de países das Américas para discutir acesso à Justiça, direitos humanos e proteção de populações vulneráveis
O Recife sedia, nesta sexta-feira (25), o XI Congresso da Associação Interamericana de Defensores Públicos (Aidef), que reúne defensoras e defensores públicos de diferentes países das Américas para discutir acesso à Justiça, direitos humanos e atuação das Defensorias Públicas.
O encontro será promovido na sede da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE), na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.
O evento conta com apoio da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE).
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Roteiro
A programação inclui debates sobre temas ligados à proteção de direitos e ao atendimento de grupos em situação de vulnerabilidade.
Entre os assuntos previstos estão a atuação das Defensorias Públicas no sistema criminal e no cárcere, justiça socioambiental, direitos das mulheres, proteção de crianças e adolescentes, migração e acesso à Justiça.
Também serão discutidos aspectos da chamada Justiça Aberta, com foco em participação social, transparência e ampliação do acesso à Justiça.
“Receber em Pernambuco um encontro dessa dimensão reafirma o compromisso da Defensoria Pública com a promoção e a defesa dos direitos humanos e com a ampliação do acesso à justiça. É também uma oportunidade de fortalecer a cooperação e o intercâmbio de experiências entre defensoras e defensores públicos das Américas, contribuindo para o aprimoramento da nossa atuação em favor da população”, destacou o 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo da DPPE, Gabriel Gonçalves.
O congresso é promovido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), que atualmente coordena a Aidef, em conjunto com a associação interamericana.
“É um espaço para debatermos a autonomia institucional, a defesa dos direitos humanos e os desafios enfrentados pelas defensoras e pelos defensores públicos nas Américas”, pontuou a presidenta da Anadep e coordenadora-geral da Aidef, Fernanda Fernandes.