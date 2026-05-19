Ter, 19 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PEDIATRIA

Recife sedia congresso que discute avanços e novos rumos da pediatria

Evento promovido pela SOPEPE acontece de 28 a 30 de maio no RioMar Eventos; inscrições estão abertas

Reportar Erro
Shopping RioMar receberá o congresso "Pediatria em Transformação: da Evidência à Prática Integrada"Shopping RioMar receberá o congresso "Pediatria em Transformação: da Evidência à Prática Integrada" - Foto: Gleyson Ramos

O Recife receberá, entre os dias 28 e 30 de maio, o 2º Congresso Pernambucano de Especialidades Pediátricas. Promovido pela Sociedade de Pediatria de Pernambuco (SOPEPE), o encontro científico acontecerá no RioMar Eventos, no Shopping RioMar Recife, reunindo estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde para debater os desafios e as práticas clínicas no cuidado de crianças e adolescentes.

Leia também

• Incêndio atinge setor de pediatria do Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro

• ECA Digital pode reduzir riscos à saúde de crianças e adolescentes, diz sociedade de pediatria

• Em carta aberta, Sociedade Brasileira de Pediatria defende presença de pediatras no SUS

Com o tema "Pediatria em Transformação: da Evidência à Prática Integrada", o evento abordará subespecialidades pediátricas e temas urgentes do cotidiano médico, como o manejo de doenças agudas e crônicas, inovação tecnológica, saúde mental na infância e neurodesenvolvimento.

Para a presidente da SOPEPE, Alexsandra Costa, o congresso busca integrar as diferentes áreas da saúde em prol de uma assistência mais humanizada e resolutiva.

"Estamos reunindo profissionais de referência nacional para discutir temas que fazem parte da realidade diária dos pediatras, desde os desafios do atendimento até as inovações que vêm transformando a prática clínica", destaca.

Inscrições e Programação
Os profissionais e estudantes interessados em participar podem realizar a inscrição diretamente no site oficial do evento.

O portal também disponibiliza a programação completa, a lista de palestrantes confirmados e os critérios para a submissão de trabalhos científicos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter