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PEDIATRIA Recife sedia congresso que discute avanços e novos rumos da pediatria Evento promovido pela SOPEPE acontece de 28 a 30 de maio no RioMar Eventos; inscrições estão abertas

O Recife receberá, entre os dias 28 e 30 de maio, o 2º Congresso Pernambucano de Especialidades Pediátricas. Promovido pela Sociedade de Pediatria de Pernambuco (SOPEPE), o encontro científico acontecerá no RioMar Eventos, no Shopping RioMar Recife, reunindo estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde para debater os desafios e as práticas clínicas no cuidado de crianças e adolescentes.

Com o tema "Pediatria em Transformação: da Evidência à Prática Integrada", o evento abordará subespecialidades pediátricas e temas urgentes do cotidiano médico, como o manejo de doenças agudas e crônicas, inovação tecnológica, saúde mental na infância e neurodesenvolvimento.

Para a presidente da SOPEPE, Alexsandra Costa, o congresso busca integrar as diferentes áreas da saúde em prol de uma assistência mais humanizada e resolutiva.



"Estamos reunindo profissionais de referência nacional para discutir temas que fazem parte da realidade diária dos pediatras, desde os desafios do atendimento até as inovações que vêm transformando a prática clínica", destaca.

Inscrições e Programação

Os profissionais e estudantes interessados em participar podem realizar a inscrição diretamente no site oficial do evento.



O portal também disponibiliza a programação completa, a lista de palestrantes confirmados e os critérios para a submissão de trabalhos científicos.

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