A- A+

EVENTO Recife sedia encontro internacional que marca 10 anos da epidemia de Zika no Brasil Evento reúne cientistas, gestores e famílias afetadas para discutir os impactos duradouros da Síndrome Congênita do Zika e os desafios na prevenção de novas epidemias

Pesquisadores, gestores públicos e famílias afetadas pela Síndrome Congênita do Zika se reúnem nesta segunda (20) e terça-feira (21), no Museu Cais do Sertão, no Recife (PE), para o Encontro Científico Internacional dos 10 anos da epidemia de Zika no Brasil.

O evento marca uma década desde o surgimento da crise sanitária que impactou profundamente o Nordeste e mobilizou a ciência e a saúde pública em todo o país.

Organizado por integrantes do estudo LIFE Zika (Impactos de Longo Prazo para Famílias Afetadas pela Epidemia de Zika), o encontro tem como objetivo discutir os aprendizados da resposta brasileira à epidemia de 2015 e 2016, além de identificar prioridades de pesquisa e políticas públicas para apoiar famílias afetadas e fortalecer a preparação frente a futuras emergências em saúde.

A programação inclui painéis sobre vigilância epidemiológica, desenvolvimento de vacinas, direitos reprodutivos e inclusão social de crianças com Síndrome Congênita do Zika.

“Na última década, as infecções pelo vírus Zika durante a gestação mudaram profundamente a vida de milhares de crianças e suas famílias. Por trás de cada estudo científico existem famílias reais que enfrentam desafios permanentes causados pela epidemia de 2015 e 2016”, afirma o professor Demócrito Miranda, da Universidade de Pernambuco (UPE).

Para a professora Celina Turchi, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o evento simboliza tanto um tributo quanto um chamado à ação.

“Este encontro é, ao mesmo tempo, um momento de homenagear as comunidades afetadas pela última epidemia e um chamado à ação para garantir que as famílias recebam a atenção em saúde, o apoio financeiro, a inclusão social e os direitos que merecem”, destaca.

A necessidade de avanços científicos também é ressaltada pela professora Elizabeth Brickley, da Colorado School of Public Health e London School of Hygiene & Tropical Medicine.

“Dez anos após a epidemia, ainda há uma necessidade urgente de uma vacina segura e eficaz contra o Zika, bem como de ferramentas diagnósticas acessíveis para detectar rapidamente novos casos. Sem investimentos contínuos, as comunidades permanecem vulneráveis à ameaça de uma nova emergência”, afirma.

Já o pesquisador Ricardo Ximenes, da UPE e UFPE, reforça a importância de políticas públicas integradas para garantir o futuro das crianças afetadas.

“A história do Zika não termina no nascimento. À medida que as crianças crescem, enfrentam novos desafios que exigem assistência multidisciplinar e coordenada entre saúde, educação e proteção social. Preparar-se para o futuro dessas crianças é tão vital quanto preparar-se para a próxima epidemia”, diz.

O encontro conta com apoio financeiro do Wellcome Trust, da Capes e da Universidade de Pernambuco (UPE), além do suporte logístico do Museu Cais do Sertão e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UPE (PPGCS-UPE).

Com informações da assessoria de imprensa



Veja também