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RECIFE Recife sedia encontro nacional sobre novas diretrizes da obesidade nesta sexta (27) Simpósios GastroConecta e NutriConecta reúnem especialistas no Recife Antigo para debater avanços no tratamento da doença

O Recife recebe, nesta sexta-feira (27), médicos e especialistas de diversas regiões do país para discutir as novas diretrizes e classificações da obesidade. O debate ocorre durante os simpósios GastroConecta e NutriConecta, realizados no Novotel Recife Marina, das 8h às 18h.



O encontro, promovido pela Endogastro Academy, foca na atualização de protocolos para uma doença que já atinge cerca de 25% da população adulta no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre os palestrantes confirmados estão os médicos José Câmara e Álvaro Albano, que abordarão os desafios do enfrentamento da condição sob perspectivas clínicas e cirúrgicas.





Programação

Além da obesidade, a programação inclui discussões sobre medicina de precisão, genética, comportamento alimentar e repercussões metabólicas, como a apneia do sono. O objetivo é promover o intercâmbio de evidências científicas que impactam a prática médica e nutricional.

Inscrições

As inscrições para o evento são gratuitas, porém as vagas são limitadas. O Novotel Recife Marina fica localizado no Cais de Santa Rita, nº 46, no bairro de São José.

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