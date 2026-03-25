Recife sedia encontro nacional sobre novas diretrizes da obesidade nesta sexta (27)
Simpósios GastroConecta e NutriConecta reúnem especialistas no Recife Antigo para debater avanços no tratamento da doença
O Recife recebe, nesta sexta-feira (27), médicos e especialistas de diversas regiões do país para discutir as novas diretrizes e classificações da obesidade. O debate ocorre durante os simpósios GastroConecta e NutriConecta, realizados no Novotel Recife Marina, das 8h às 18h.
O encontro, promovido pela Endogastro Academy, foca na atualização de protocolos para uma doença que já atinge cerca de 25% da população adulta no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Entre os palestrantes confirmados estão os médicos José Câmara e Álvaro Albano, que abordarão os desafios do enfrentamento da condição sob perspectivas clínicas e cirúrgicas.
Leia também
• Índia pode revolucionar o combate à obesidade com medicamentos genéricos de baixo custo
• "Os remédios têm papel contra a obesidade, mas com preços abusivos": veja entrevista de Padilha
• Medicamentos GLP-1 para obesidade poderão ficar mais acessíveis após patentes expirarem
Programação
Além da obesidade, a programação inclui discussões sobre medicina de precisão, genética, comportamento alimentar e repercussões metabólicas, como a apneia do sono. O objetivo é promover o intercâmbio de evidências científicas que impactam a prática médica e nutricional.
Inscrições
As inscrições para o evento são gratuitas, porém as vagas são limitadas. O Novotel Recife Marina fica localizado no Cais de Santa Rita, nº 46, no bairro de São José.