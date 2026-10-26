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Religião Recife sedia IV Fórum Nacional de Umbanda no Museu da Abolição em novembro Evento gratuito reunirá participantes para momentos de reflexão, diálogo e troca de conhecimentos sobre a tradição umbandista

O Recife será palco da quarta edição do Fórum Nacional de Umbanda, que será realizado em 7 e 8 de novembro, das 9h às 17h, no Museu da Abolição, na Madalena, na Zona Oeste da cidade.

Com o tema “Humanidade e Ética na Espiritualidade”, o evento gratuito reunirá participantes para momentos de reflexão, diálogo e troca de conhecimentos sobre a tradição umbandista.

Na programação, estão previstas diversas palestras e atividades, lançamento do livro “O Jardim de Aruanda”, do Pai Rodrigo de Luca, além de uma feirinha típica, com venda de itens religiosos e de artesanato.

O evento é destinado aos umbandistas, dirigentes, médiuns e integrantes de terreiros, mas o público geral também está convidado para comparecer ao momento.

“Toda a sociedade está convidada a participar, conhecer, ouvir e refletir conosco sobre ética, respeito, convivência e liberdade religiosa”, afirmou a presidente do Fórum Nacional de Umbanda, Mãe Adriana B.

Estarão presentes 32 dirigentes de Umbanda, representando 23 cidades, com participantes dos estados de Roraima, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte, além de integrantes de diferentes municípios do Interior de Pernambuco.

Durante o encontro, Mãe Adriana B. apresentará questões relacionadas ao enfrentamento da intolerância religiosa, especialmente as dificuldades enfrentadas por fiéis e terreiros na utilização dos serviços de transporte por aplicativo.

Segundo ela, as empresas de transporte precisam promover capacitação e orientação de seus motoristas para o respeito à diversidade e à liberdade religiosa, garantindo o deslocamento dos fiéis aos seus espaços de fé e também facilitando a chegada de doações destinadas às ações sociais realizadas pelos terreiros.

A novidade deste ano é o lançamento do aplicativo gratuito No Axé Tem, disponível para iOS e Android. A plataforma, desenvolvida por médiuns da Casa de São Lázaro, a pedido de Mãe Adriana B., é única no Brasil.



O aplicativo possui mapa de localização de terreiros, chat e classificados de voluntariado e de serviços diversos, como advocacia, turismo e aulas de música. A comunidade poderá consultar e contratar os serviços oferecidos.

Confira a programação do IV Fórum Nacional de Umbanda no Recife:

Sábado (7)

9h30 – Abertura

10h – Apresentação do relatório anual sobre os avanços e conquistas.

11h – Palestra “Ética: conceito para a humanidade”, com a psicóloga e professora da UNIFAFIRE, Tatiane Mello.

14h30 – Palestra “Construindo pontes e diálogos”, com Pai Felipe Aragão/CE.

15h30 – Atividade FNU

17h – Lançamento do livro “O Jardim de Aruanda”, do Pai Rodrigo de Luca.



Domingo (8)

9h30 – Atividade FNU

10h30 – Palestra “Ética religiosa e convivência humana”, com o professor Phablo Patrício

11h30 – Palestra “A boa comunicação para lideranças”, com a jornalista Alexandra Torres.

14h30 – Palestra “Postura ética do sacerdote: a escuta respeitosa e acolhedora”, com Mãe Janaína Napoleão.

16h – Palestra “Respeito e união entre lideranças: construindo a egrégora do nosso tempo”, com Mãe Márcia Moreira.

17h – Atividade FNU

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