Recife sedia palestra gratuita sobre os riscos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes

A- A+

O uso do celular em sala de aula será tema de uma palestra gratuita e aberta ao público que será realizada na próxima segunda-feira (26), às 19h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O encontro contará com a presença do pediatra, sanitarista, escritor e palestrante internacional Daniel Becker, um dos principais estudiosos sobre os impactos das telas no desenvolvimento infantil. Para participar, basta se inscrever através do site oficial do evento. A programação é gratuita.

O médico é um dos defensores da lei federal que restringe o uso de dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes no ambiente escolar.

Ele também participou do grupo de trabalho intergovernamental que elaborou o guia oficial sobre o uso de telas, envolvendo sete ministérios.

Durante o evento, Becker vai abordar os impactos do uso excessivo de telas na saúde física, mental, emocional e social de crianças e adolescentes, além de apresentar recomendações para famílias, educadores e gestores públicos.

“Quando a gente fala de educação digital, a gente precisa primeiro contextualizar na nossa juventude, na juventude brasileira, o que ela está passando, o que está acontecendo no Brasil, com crianças, adolescentes, jovens, em diversas dimensões”, destaca o pediatra.

Dados alarmantes

Pesquisas mostram que o Brasil está entre os países com maior tempo de tela entre jovens. Dados do Comitê Gestor da Internet indicam que 95% das pessoas entre 9 e 17 anos utilizam celular, com média de uso de até nove horas por dia.

O uso excessivo tem sido relacionado a problemas como ansiedade, depressão, distúrbios do sono e dificuldades de aprendizagem.

Lei

A lei federal nº 15.100/2025, sancionada em janeiro deste ano, proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas durante o período letivo.

O objetivo é proteger a saúde mental e estimular a socialização entre os estudantes.

Veja também