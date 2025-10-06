A- A+

NOVIDADE Recife sedia, pela primeira vez, o Congresso Nacional de Executivos de Finanças Com presença de Joaquim Levy e Eduardo Giannetti, Conef 2025 reunirá líderes e autoridades para discutir os rumos da economia brasileira

O Recife será o centro das atenções do cenário econômico nacional no próximo dia 24 de outubro, quando sediará o Congresso Nacional de Executivos de Finanças (Conef 2025).

O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – Seccional Pernambuco (Ibef-PE), reunirá nomes de destaque da economia, autoridades, empresários e executivos de todo o país para debater os desafios e perspectivas do setor.

Tradicional no calendário do mercado financeiro, o congresso chega à sua 35ª edição e acontece pela primeira vez em Pernambuco.

A escolha do Recife segue a tradição do Ibef de realizar o encontro na cidade de origem do presidente nacional da entidade, atualmente o consultor pernambucano José Emílio Calado, em seu primeiro ano de gestão.

O Ibef-PE é presidido pelo advogado e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Antônio Mário Pinto.

A programação começa às 9h, com palestra do prefeito do Recife, João Campos, seguida da palestra magna do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Bndes, Joaquim Levy.

Ainda pela manhã, haverá um painel sobre o impacto da transformação digital e da inteligência artificial na saúde, com o presidente da Anserjufe, Ubiratan Marques, e o CEO e fundador da MV, Paulo Magnus.

No período da tarde, os trabalhos serão abertos pela governadora Raquel Lyra, seguidos da palestra magna do economista e escritor Eduardo Giannetti.

O evento também contará com a presença do ex-governador Paulo Câmara e um painel especial conduzido pela Deloitte. O encerramento está previsto para as 18h.

Destinado a associados do Ibef em todo o Brasil, além de autoridades políticas, economistas, CFOs, banqueiros, empresários e executivos, o Conef 2025 promete ser um dos encontros mais relevantes do ano para quem acompanha os rumos da economia e da gestão financeira no país.

Com informações da assessoria de imprensa

