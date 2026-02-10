A- A+

AVANÇO SOCIOAMBIENTAL Recife sedia primeira itinerância da Campanha Nacional "#AprenderParaPrevenir - Cidades sem Risco" Capital pernambucana abre ciclo de atividades presenciais para começar o enfrentamento aos riscos socioambientais.

A Região Metropolitana do Recife será o ponto inicial da 9ª Campanha Nacional #AprenderParaPrevenir: Cidades sem Risco, entre os dias 9 e 13 de fevereiro de 2026. A iniciativa com uma semana de atividades formativas e reuniões institucionais voltadas ao fortalecimento da cultura de prevenção e da justiça climática.

Recife é a primeira cidade do país a receber a itinerância nesta edição, seguida por Olinda e Jaboatão dos Guararapes, municípios historicamente impactados por enchentes, deslizamentos e outros eventos extremos associados às mudanças climáticas.

Com o tema “Cidade Sem Risco começa na minha comunidade”, os Encontros Formativos Presenciais e as Reuniões Institucionais buscam fortalecer a educação para a redução de riscos de desastres, articulando escolas, comunidades, iniciativas populares, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), Defesas Civis e gestores públicos em torno de uma agenda permanente de prevenção.

Para a coordenadora de Articulação e Parcerias da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, Samia Sulaiman ressalta que a prevenção passa necessariamente pelo território.

“Os desastres não são naturais e afetam de forma desproporcional populações historicamente vulnerabilizadas. Educação, informação e organização coletiva junto às comunidades são fundamentais para avançarmos na agenda de justiça climática”, afirma.

Ao longo da semana, a programação reúne representantes das Prefeituras de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, das Defesas Civis municipais e estadual, dos NUPDECs, além de técnicos e professores das redes municipais de ensino, supervisores escolares, gestores públicos, secretarias municipais, organizações não governamentais, iniciativas populares e universidades.

A articulação se estende à rede estadual de ensino, com a participação das Gerências Regionais de Educação (GREs) e da Unidade de Educação Ambiental e Climática (UNEA), ampliando a atuação integrada nos territórios mais vulneráveis.

A primeira itinerância marca o início das ações presenciais da campanha em 2026 e dialoga diretamente com o conceito de “campanha de campanhas”, que estimula escolas, coletivos e comunidades a desenvolverem suas próprias ações locais de prevenção, adaptadas aos riscos de cada território.

Para Rachel Trajber, do Cemaden Educação, o modelo amplia o alcance da prevenção: “Cada campanha nasce onde o problema acontece e onde as soluções podem tornar o território mais seguro, sustentável e resiliente. A ação é coletiva — não há como enfrentar a crise climática sozinho”, destaca.

Serviço da Campanha

Evento : 9ª Campanha Nacional #AprenderParaPrevenir: Cidades sem Risco;

Realização : Secretaria Nacional de Periferias (SNP) e Programa Cemaden Educação;

Apoio : MCTI | Cemaden | MCID | MEC | SECADI | Governo Federal;

Onde : Grande Recife - Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes

Quando : 9 a 13 de fevereiro de 2026

Site oficial : Cidades Sem Riscos

Atividades :

Encontro Formativo Presencial – “Cidade Sem Risco começa na minha comunidade”;

Reunião Institucional – “Cidade Sem Risco começa na minha comunidade”.

Veja também