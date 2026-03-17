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EDUCAÇÃO Recife recebe Salão do Estudante em 1º de abril; entrada é gratuita Maior evento de educação internacional da América Latina será no Mar Hotel Conventions, no bairro de Boa Viagem

O Recife vai receber, em 1º de abril, o Salão do Estudante, maior evento de educação internacional da América Latina, com entrada gratuita. O encontro será no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

Neste evento, os interessados terão a oportunidade de conversar e tirar suas dúvidas com representantes de universidades renomadas dos Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido.

De acordo com o Salão do Estudante, mais de 90% dos interessados começam a organizar esse projeto com pelo menos um ano de antecedência.

O evento também oferece isenção de taxas e descontos em algumas universidades, com um investimento médio anual em torno de R$ 30 mil, valor que em alguns casos pode ser menor que de uma graduação no Brasil.

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