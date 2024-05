Recife sedia seminário de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet

A- A+

A Rede de Enfrentamento ao Abuso e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Pernambuco promove nesta terça-feira (28) o Seminário Estadual Conexão com Proteção, que integra as ações da campanha do 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O encontro acontece na Universidade Católica (Unicap), das 8h às 16h.

Cerca de 100 pessoas são esperadas no evento, entre jovens acompanhados pelas Organizações da Sociedade Civil que compõem a Rede e defensores dos direitos das crianças e adolescentes. Todas as vagas já foram preenchidas.

“A internet, infelizmente, se tornou um terreno perigoso para crianças e adolescentes, que ficam vulneráveis à violência sexual. Nosso seminário busca alertar e capacitar profissionais da rede de atendimento e o poder público sobre a importância de criar um ambiente digital seguro. É crucial que os adultos responsáveis estejam atentos e informados, ao mesmo tempo que forneçam às crianças e adolescentes informações acessíveis para sua proteção. Precisamos também de um Plano Estadual de Enfrentamento à violência sexual, que contemple este cenário, campanhas informativas, canais de denúncia e serviços públicos acessíveis”, afirmou Dolores Fastoso, da coordenação colegiada da Rede.

Confira a programação do evento

8h - Credenciamento, seguido da Mesa de Abertura que contará com a participação de Bruno Rosas (Visão Mundial e COMDICA Recife), um representante da The Freedom Fund, Drª Aline Arroxelas Galvão de Lima (MPPE), e Leandro Souza (CEDCA);

10h - O Painel 1 discute a prevenção e violência sexual na internet com palestras de Dr. Mauro Ellovitch (MPMG), Gustavo Barreto (Safernet Brasil), Cinthia Sarinho (FEPETIPE), adolescentes ativistas Iasmin Caroline, Mariani Vitória e Tainara Vitória, com mediação de Daniela Araújo (Coordenação Colegiada da Rede);

14h- No Painel 2, o tema será a Exploração sexual de crianças e adolescentes com contribuições de Glauce Barbosa (Centro das Mulheres do Cabo), um representante da The Freedom Fund, adolescentes ativistas Thayná Dandara, Iracyla Aragão e Adrian Miguel, com mediação de Dolores Fastoso (Coordenação Colegiada da Rede);

Na ocasião, Cinthia Sarinho (Líder de Projetos da Fundação Roberto Marinho / Canal Futura) apresenta a campanha #emcasasemviolência que convida a sociedade para dar um basta à violência doméstica e transformar lares em espaços de segurança e respeito.

