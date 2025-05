Recife sediará encontro que reúne lideranças femininas de 20 países a partir desta quinta-feira (22)

A- A+

Recife vai receber a edição deste ano do Conecta Latinas, um encontro internacional que reúne lideranças femininas de pelo menos 20 países, entre os dias 22 e 25 de maio.

Cerca de 200 mulheres, entre representantes de movimentos populares, negros e LGBTS, devem participar do evento que acontecerá na Torre Malakoff, localizada no Bairro do Recife.

A reunião tem como objetivo juntar mulheres que fazem política na América Latina, Caribe África, além de ajudar a articular ações para construir novas lideranças e representantes de iniciativas nas regiões.

O Conecta Latinas é realizado pelo Instituto Update e tem parceria com 12 organizações que compõem um comitê internacional. Robeyoncé Lima, ex-deputada estadual de Pernambuco, será uma das convidadas.

O evento ainda contará com o lançamento do Mapeamento de iniciativas de apoio à liderança política na América Latina, um levantamento inédito feito em parceria com a Better Politics Foundation que identificou e analisou 207 iniciativas que atuam para ampliar a representação de mulheres na política.

“A democracia só se torna real quando reconhece quem já a constrói todos os dias nos territórios. Essas mulheres estão formulando soluções concretas, sustentadas por ancestralidade, solidariedade e coragem política”, destaca Carol Althaller, diretora executiva do Instituto Update.

A programação ainda terá mesas de debate e a exibição de um documentário sobre Francia Marquez, a atual vice-presidente da Colômbia.

Conecta Latinas 2025

Quando: 22 a 25 de maio de 2025

Onde: Torre Malakoff, Praça do Arsenal – Recife (PE)

Como se inscrever: Atividades abertas mediante inscrição via Sympla

Mais informações: institutoupdate.org/conectalatinas

