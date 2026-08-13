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SAÚDE Recife sediará o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida pela primeira vez O evento acontece entre os dias 9 e 12 de setembro, no Expo Center Recife, próximo ao Cais de Santa Rita, no bairro de São José

Pela primeira vez, Recife será sede do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA), principal encontro científico da especialidade no país. Em sua 30ª edição, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de setembro, no Expo Center Recife, próximo ao Cais de Santa Rita, no bairro de São José.

Realizado pela Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), o congresso deve reunir cerca de 2.500 participantes, entre médicos, embriologistas, pesquisadores, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais da saúde. A programação celebra três décadas de avanços da medicina reprodutiva brasileira e projeta os próximos desafios da área.

Além de celebrar seus 30 anos de história, o CBRA 2026 traz como tema central "O cuidado integral no hoje", reforçando uma abordagem cada vez mais humanizada, multidisciplinar e centrada nas necessidades físicas, emocionais e sociais de quem busca realizar o sonho da maternidade e da paternidade.

30 anos

Para a presidente do 30º CBRA, a médica ginecologista Altina Castelo Branco, com consultório no Recife, receber a edição comemorativa representa um reconhecimento à contribuição de Pernambuco para o desenvolvimento da reprodução assistida no Brasil.

"É motivo de grande orgulho. Representa não apenas uma homenagem à trajetória da reprodução assistida brasileira, mas também um olhar para o futuro da especialidade, colocando o paciente no centro de todas as discussões. Reuniremos alguns dos maiores especialistas do mundo para compartilhar conhecimento, inovação e experiências que certamente contribuirão para o avanço da medicina reprodutiva", destaca Altina.

A programação contará com alguns dos mais importantes nomes da reprodução assistida mundial. A palestra de abertura será conduzida pelo médico francês René Frydman, reconhecido internacionalmente como um dos pioneiros da reprodução humana, incluindo o primeiro bebê por fertilização in vitro da França e o segundo no mundo.

Programação

O congresso também receberá o espanhol José Remohí, fundador do Instituto Valenciano de Infertilidade (IVI), uma das mais respeitadas instituições de medicina reprodutiva do mundo, além de representantes da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE), reforçando o caráter internacional desta edição.

Ao longo dos quatro dias, especialistas discutirão temas relacionados aos avanços científicos, inovação tecnológica, genética, embriologia, preservação da fertilidade, saúde reprodutiva masculina e feminina, inteligência artificial aplicada à reprodução assistida e o cuidado integral aos pacientes.

Entre os temas: estudo genético para doenças poligênicas (PGTP); introdução de sistemas de rastreabilidade de embriões e gametas, como o sistema "Witness", uma tecnologia que utiliza códigos de barras para evitar trocas de material genético, que será debatido como uma solução para minimizar erros humanos diante do aumento do volume de pacientes nas clínicas; bem como a realização de um curso prático sobre o congelamento ultrarrápido de óvulos.

Recife

Além da relevância científica, o congresso também fortalece o posicionamento de Recife como destino para grandes eventos nacionais e internacionais. De acordo com dados do Recife Convention & Visitors Bureau, a estimativa de impacto econômico de um evento do porte do CBRA, para o Recife, é de cerca de R$3 milhões, tendo como base o gasto médio diário do turista de negócios disponibilizado pela Embratur.

Somado a isso, ainda de acordo com o Recife Convention & Visitors Bureau, no caso dos eventos médicos, esse potencial se soma a uma característica importante do próprio destino: Recife é o segundo maior polo médico do Brasil e o primeiro do Norte e Nordeste, reunindo hospitais de excelência, profissionais renomados e serviços de alta complexidade.

Nos últimos anos, a capital pernambucana consolidou-se como um dos principais polos de turismo de eventos do Nordeste, reunindo infraestrutura hoteleira, centro de convenções, malha aérea estratégica e reconhecida capacidade para sediar encontros de grande porte. Esse cenário fortalece tanto o turismo de saúde quanto a atração de congressos, encontros científicos e outros eventos ligados ao setor, ampliando a capacidade do destino de gerar fluxo turístico, movimentação econômica e visibilidade para Recife.

SBRA

A Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) é a principal entidade científica dedicada à medicina reprodutiva no Brasil e a maior do setor na América Latina. Fundada com o compromisso de promover o avanço técnico-científico e ético da reprodução assistida, a associação reúne médicos, embriologistas e profissionais multidisciplinares em prol do auxílio a pessoas com dificuldades de concepção.

A entidade é responsável pela organização do congresso e pela publicação do principal periódico científico da área no continente. Sob a presidência do Dr. Roberto Antunes (biênio 2026–2027), a SBRA atua na certificação de profissionais, na educação continuada por meio da SBRA Academy e na conscientização pública sobre preservação da fertilidade e tratamentos como Fertilização In Vitro (FIV) e inseminação artificial.

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