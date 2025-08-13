A- A+

SAÚDE Recife sediará evento sobre alcoolismo feminino entre 22 e 24 de agosto A 6ª edição da Colcha de Retalhos reuniá profissionais de referência nacional para debate sobre o tema no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

De acordo com um estudo recém-publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, o consumo abusivo de álcool mais do que dobrou entre mulheres nas capitais brasileiras, passando de 7,7% em 2006 para 15,2% em 2023.

Para promover um debate acolhedor sobre este cenário, a 6ª edição da Colcha de Retalhos, entre 22 e 24 de agosto, reuniá profissionais de referência nacional no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A Colcha de Retalhos é um evento gratuito e aberto à comunidade, apoiado pelos Alcoólicos Anônimos de Pernambuco e organizado pelas alcoólicas de A.A. O evento traz uma programação variada com cerca de 12 palestras, duas rodas de conversa e depoimentos de mulheres membros de A.A..

Na pauta, temas como a estigmatização da mulher alcoolista, síndrome alcoólica fetal (SAF), a recuperação da mulher alcoolista em A.A., o impacto do alcoolismo na mulher negra e a relação entre bariátrica e alcoolismo. A 6ª edição da Colcha de Retalhos também irá comemorar os 61 anos de Alcoólicos Anônimos em Pernambuco.

Entre os profissionais convidados estão a psicóloga Jaira Freixiela Adamczyk, presidente da ABEAD – Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas, a psicóloga Selene Barreto; o médico ginecologista Oscar Cox; o neurologista e neurocientista José Mauro Braz de Lima; o juiz de direito Dr. Flávio Fontes, além das psicólogas de Recife, Kathia Falcone e Talita Silva.

