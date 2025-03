Recife promove a Semana das Juventudes a partir da segunda-feira (24); confira a programação

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, vai realizar a Semana Municipal das Juventudes 2025. O eveneto ocorre da segunda-feira (24) até o dia 31 de março.

A proposta é celebrar o Dia Mundial da Juventude, comemorado em 30 de março.

Com o tema “O Futuro é Agora: Juventude em Ação pelos Direitos Humanos”, a programação estará repleta de atividades que visam a reforçar as ações, serviços e programas realizados pelo município para o público jovem, conectados diretamente com o Estatuto da Juventude.

A semana acontecerá em diversas pontos da Cidade e contará com a participação de especialistas e líderes que compartilharão conhecimentos e experiências. Não é preciso realizar inscrição para participar, basta comparecer às atividades.

“De 24 a 31 de março, a cidade do Recife realizará a Semana das Juventudes, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude. Com o tema 'Juventude em Ação pelos Direitos Humanos', o evento contará com uma programação descentralizada, abordando diversas temáticas específicas à formação e à participação juvenil. Mais do que estimular a reflexão sobre o papel da juventude na cidadania e nas políticas públicas da cidade, a busca aproximar os jovens, destacar as ações existentes e promover a importância de sua participação ativa”, destacou o Secretário. de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Confira a programação completa:

1º DIA

Cerimônia de Abertura da Semana das Juventudes 2025

Apresentação da programação da Semana das Juventudes 2025. Haverá apresentações artísticas e culturais com o monólogo da peça teatral Retratos de Chumbo e Banda Porto Mix.

Data: 24/03/2025 (Segunda-feira)

Hora: 18h30

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Fundação de Cultura através do Centro Apolo Hermilo e Fecomércio.

Público-Alvo: Juventudes organizadas, Secretarias e Instituições parceiras

2º DIA

Oficina de Formação Técnica do Edital Jovens no Clima

Oficina técnica de escrita de projetos para coletivos jovens que irão participar do Edital Jovens no Clima

Data: 25/03/2025 (terça-feira)

Hora: 9h às 12h

Local: Auditório ETE- Porto Digital

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Delibera, Rede de Conhecimento Social e Bloomberg.

Público-Alvo: Jovens da cidade do Recife especificamente em submissão do projeto no Edital Jovens no Clima Recife 2025

Recife Verde: Jovens em Ação!

Passeio guiado pelo Jardim Botânico, workshop sobre o projeto Vivo o Mangue, Hackathon sobre sustentabilidade, workshop prática-pedagógica com projetos desenvolvidos na etapa 1 do Edital Jovens Clima Recife.

Data: 25/03/2025 (terça-feira)

Hora: 13h30 às 17h

Local: Jardim Botânico do Recife

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Delibera, Rede de Conhecimento Social e Bloomberg.

Público-alvo: Jovens da cidade do Recife

3º DIA

Blitz nas Universidades

Visita institucional aos reitores das Universidades e tendas nos Halls dos prédios com divulgação dos programas: Juventude Participa, Pé-de-meia das licenciaturas, ID Jovem, Jovens no Clima Recife 2025 e demais serviços destinados aos jovens no Recife.

Data: 26/03/2025 (quarta-feira)

Hora: 9h às 15h

Locais: UFPE, UFRPE, UNINASSAU E UNICAP.

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Universidades parceiras, União Nacional dos Estudantes, União dos Estudantes de Pernambuco, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife

Público-alvo: Estudantes universitários

4º DIA

1º Mutirão da Saúde: Jovens Saudáveis!

Mutirão de serviços de saúde com oferta de testagem e aconselhamento sobre ISTs, implante subdérmico, vacinação, acolhimento e práticas de atividade física. Além disso, haverá entrega de material educativo, cadastro no programa de dignidade menstrual, diálogos sobre prevenção de gravidez na adolescência, saúde da mulher negra e das mulheres LGBTs, violência contra mulher e rede de proteção.

Data: 27/03/2025 (Quinta-feira)

Hora: 8h30 às 16h

Local: Compaz Ariano Suassuna

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz

Público-alvo: Jovens mulheres do Distrito Sanitário V e demais regiões da cidade

5º DIA

Juventude Participa!

Palestra e dinâmica interativa para promover o Estatuto da Juventude e oficina sobre os princípios iniciais da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atendimento ao público.

Data: 28/03/2025 (Sexta-feira)

Hora: 9h às 12h

Local: Compaz Dom Hélder Câmara

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome e Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz

Público-alvo: Jovens do Projeto Aprendiz Recife

Inclusão e Acessibilidade: Empoderamento e Oportunidades para Jovens com Deficiência

Palestra sobre a inserção de jovens com deficiência no mercado de trabalho.

Data: 28/03/2025 (Sexta-feira)

Hora: 9h às 12h

Local: Compaz Dom Hélder Câmara

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, Associação Inclusão do Amor e Associação Pernambucana de Cegos de Pernambuco

Público-alvo: Jovens com deficiência da cidade do Recife

Acolhimento e Cidadania

Ato de entrega Institucional de mantas para as unidades do Centro Pop e Centro Popinho.

Data: 28/03/2025 (Sexta-feira)

Hora: 16h

Local: Centro Popinho e Centros Pop

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e Central Única das Favelas de Pernambuco

Público-alvo: Crianças e Adolescentes em situação de rua atendida pelo Centro Popinho e Centro Pop

6º DIA

Campanha Recife Sem Preconceito

Divulgação dos serviços do Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+ e da plataforma Recife Sem Preconceito e Discriminação (https://denunciaslgbt.recife.pe.gov.br/denp/ )

Data: 29/03/2025 (Sábado)

Hora: 13h às 22h

Local: Pop House Bar, Rua das Ninfas e Avenida Manoel Borba

Responsável: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude

Público-alvo: Moradores e frequentadores da localidade

Oficina DRAG: Um mundo de Diversidades!

Oficina sobre técnicas de penteado, maquiagem, adereços, além de empreendedorismo, edição de música, modelagem e apresentação artística.

Data: 29/03/2025 (Sábado)

Hora: 15h às 22h

Local: Pop House Bar

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Coletivo de Drag Queens e Artistas Performáticos de Pernambuco, Dhay Art's e Pop House Bar

Público-alvo: 20 jovens do Recife

7º DIA

O Frevo Negro: Uma Expressão de Identidade e Resistência

Oficina com o objetivo de promover a identidade racial enquanto precursora do Frevo. Será ministrada por um arte educador do museu, Zenaide Bezerra (Patrimônio Vivo do Recife e passista de Frevo), Roberto Jbill e Victória Marques (Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2025).

Data: 30/03/2025 (Domingo)

Hora: 9h às 12h

Local: Museu Paço do Frevo

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Núcleo de Atividades Culturais e Museu Paço do Frevo

Público-alvo: 25 jovens do Recife

8º DIA

2º Mutirão da Saúde: Jovens Saudáveis!

Mutirão de serviços de saúde com oferta de testagem e aconselhamento sobre ISTs, implante subdérmico, vacinação, acolhimento e práticas de atividade física. Além disso, haverá entrega de material educativo, cadastro no programa de dignidade menstrual, diálogos sobre prevenção de gravidez na adolescência, saúde da mulher negra e das mulheres LGBTs, violência contra mulher e rede de proteção.

Data: 31/03/2025 (Segunda-feira)

Hora: 8h30 às 16h

Local: Compaz Paulo Freire

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz

Público-alvo: Jovens mulheres do Distrito Sanitário VIII e demais regiões da cidade do Recife

Cerimônia de Encerramento da Semana das Juventudes

Café da manhã com os membros do Conselho Municipal de Juventude para apresentar o balanço das atividades realizadas ao longo da semana. Finalização com uma ação de grafite.

Dados: 31/03/2025

Hora: 9h

Local: Compaz Eduardo Campos

Responsáveis: Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Emprel, Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife

Público-alvo: Conselheiros e Conselheiras Municipais de Juventude

