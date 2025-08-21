Prefeitura do Recife lança 24ª Semana Municipal da Pessoa Com Deficiência; veja a programação
Iniciativa tem o objetivo de promover inclusão social e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e vontades das pessoas com deficiência
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SJDH), lançou, na quarta-feira (20), a 24ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência.
Com o tema "A pessoa com deficiência e seus direitos", a iniciativa tem o objetivo de promover inclusão social e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e vontades das pessoas com deficiência.
A Semana oferece uma programação diversificada com seminários, mutirão de saúde, opções de lazer e mais até o dia 28 de agosto.
“Com a 24ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e a criação da homenagem Amigo e Amiga dos Direitos Humanos, reforçamos nosso compromisso em ampliar a inclusão, valorizar instituições e pessoas que atuam em prol da cidadania das pessoas com deficiência, além de sensibilizar a sociedade para o respeito e a garantia de direitos”, destacou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.
O lançamento da iniciativa aconteceu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, área central da cidade, e contou com as apresentações culturais da Banda Segnos e da Companhia de Dança Sem Limites, constituídas por pessoas com deficiências.
Homenagem
A 1ª edição da homenagem Amigo e Amiga dos Direitos Humanos – Categoria Pessoa com Deficiência reconheceu 38 pessoas e instituições com a entrega do Selo de Direitos Humanos. Os homenageados atuam na promoção da inclusão e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Uma das pessoas que recebeu o Selo foi o cantor e compositor pernambucano Ed Carlos.
"Eu estou em estado de êxtase e de alegria por fazer parte desse momento tão especial. A Inclusão faz parte da minha vida. Estarei sempre presente quando for para fazer o bem sem olhar a quem", contou ele.
Confira a programação da 24ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência:
21/08 - Quinta-feira
Atividade: Seminário com o tema: Vínculo, escuta e acolhimento: caminhos para o cuidado integral da criança com Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV).
Horário: 08h às 13h
Local: Compaz Leda Alves
Atividade: Mutirão de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, para crianças e adolescentes.
Horário: 08h | 13h
Local: Fundação Altino Ventura
22/08 - Sexta-feira
Atividade: Mutirão de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, para crianças e adolescentes.
Horário: 08h
Local: Fundação Altino Ventura, Av. Maurício de Nassau, 2075 - Iputinga
24/08 - Domingo
Atividade: Concentração para a Pedalada inclusiva com recreação, prática desportiva, banho de mar assistido e interação social.
Horário: 09h às 13h
Local: Projeto Praia sem Barreiras, perto do posto 7, na Avenida Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso
25/08 - Segunda-feira
Atividade: Festival Escolar Paradesportivo.
Horário: 08h às 12h
Local: Ginásio Geraldão
26/08 - Terça-feira
Atividade: V Fórum de Eleição da Sociedade Civil para o COMUD/Recife, para composição da gestão 2025/2027
Horário: 14h
Local: Compaz Dom Hélder, na Ilha Joana Bezerra
Informações: [email protected] ou (81) 3355-8645
27/08 - Quarta-feira
Atividade: Oficina de sensibilização sobre acessibilidade comunicacional para alunos do 1º ao 5º ano.
Horário: 10h às 11h30
Local: Escola Municipal Severina Lira, R. Boa Vontade, 110 - Tamarineira
28/08 - Quinta-feira
Atividade: Balcão de Direitos da Pessoa com Deficiência no Pátio do Carmo (serviços de saúde, documentação, bem-estar e vagas de emprego).
Horário: 09h às 15h
Local: Pátio do Carmo
