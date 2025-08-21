A- A+

Semana da Pessoa Com Deficiência Prefeitura do Recife lança 24ª Semana Municipal da Pessoa Com Deficiência; veja a programação Iniciativa tem o objetivo de promover inclusão social e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e vontades das pessoas com deficiência

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SJDH), lançou, na quarta-feira (20), a 24ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência.

Com o tema "A pessoa com deficiência e seus direitos", a iniciativa tem o objetivo de promover inclusão social e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e vontades das pessoas com deficiência.

A Semana oferece uma programação diversificada com seminários, mutirão de saúde, opções de lazer e mais até o dia 28 de agosto.

“Com a 24ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e a criação da homenagem Amigo e Amiga dos Direitos Humanos, reforçamos nosso compromisso em ampliar a inclusão, valorizar instituições e pessoas que atuam em prol da cidadania das pessoas com deficiência, além de sensibilizar a sociedade para o respeito e a garantia de direitos”, destacou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.

O lançamento da iniciativa aconteceu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, área central da cidade, e contou com as apresentações culturais da Banda Segnos e da Companhia de Dança Sem Limites, constituídas por pessoas com deficiências.

Homenagem

A 1ª edição da homenagem Amigo e Amiga dos Direitos Humanos – Categoria Pessoa com Deficiência reconheceu 38 pessoas e instituições com a entrega do Selo de Direitos Humanos. Os homenageados atuam na promoção da inclusão e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Uma das pessoas que recebeu o Selo foi o cantor e compositor pernambucano Ed Carlos.

"Eu estou em estado de êxtase e de alegria por fazer parte desse momento tão especial. A Inclusão faz parte da minha vida. Estarei sempre presente quando for para fazer o bem sem olhar a quem", contou ele.





Confira a programação da 24ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência:

21/08 - Quinta-feira

Atividade: Seminário com o tema: Vínculo, escuta e acolhimento: caminhos para o cuidado integral da criança com Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV).

Horário: 08h às 13h

Local: Compaz Leda Alves

Atividade: Mutirão de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, para crianças e adolescentes.

Horário: 08h | 13h

Local: Fundação Altino Ventura

22/08 - Sexta-feira

Atividade: Mutirão de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, para crianças e adolescentes.

Horário: 08h

Local: Fundação Altino Ventura, Av. Maurício de Nassau, 2075 - Iputinga

24/08 - Domingo

Atividade: Concentração para a Pedalada inclusiva com recreação, prática desportiva, banho de mar assistido e interação social.

Horário: 09h às 13h

Local: Projeto Praia sem Barreiras, perto do posto 7, na Avenida Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso

25/08 - Segunda-feira

Atividade: Festival Escolar Paradesportivo.

Horário: 08h às 12h

Local: Ginásio Geraldão

26/08 - Terça-feira

Atividade: V Fórum de Eleição da Sociedade Civil para o COMUD/Recife, para composição da gestão 2025/2027

Horário: 14h

Local: Compaz Dom Hélder, na Ilha Joana Bezerra

Informações: [email protected] ou (81) 3355-8645

27/08 - Quarta-feira

Atividade: Oficina de sensibilização sobre acessibilidade comunicacional para alunos do 1º ao 5º ano.

Horário: 10h às 11h30

Local: Escola Municipal Severina Lira, R. Boa Vontade, 110 - Tamarineira

28/08 - Quinta-feira

Atividade: Balcão de Direitos da Pessoa com Deficiência no Pátio do Carmo (serviços de saúde, documentação, bem-estar e vagas de emprego).

Horário: 09h às 15h

Local: Pátio do Carmo





Com informações da assessoria

