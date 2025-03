Recife: mutirão oferece serviços gratuitos para mulheres nesta terça-feira (18)

A- A+

Em comemoração ao Mês da Mulher, no Recife, será oferecido um mutirão de serviços gratuitos voltados para as mulheres. A ação acontecerá no Compaz Governador Miguel Arraes, no bairro da Madalena, Zona Oeste da Cidade, a partir das 8h desta terça-feira (18).

Os serviços ofertados são voltados para saúde, bem-estar e debates sobre temas essenciais para as mulheres. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

"O Mês da Mulher é um momento de reflexão, valorização e fortalecimento das políticas públicas voltadas para elas. Neste mês, estamos promovendo uma série de atividades em toda a Rede. No Compaz Governador Miguel Arraes, o mutirão de serviços vai além do cuidado com a saúde e o bem-estar, trazendo também debates essenciais sobre o papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho", começou o o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.



"Queremos que cada participante se sinta acolhida e tenha acesso a informações e atendimentos que façam a diferença no seu dia a dia. Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura do Recife para garantir mais cidadania, oportunidades e dignidade para todas as mulheres da nossa cidade”, completou.

Além de atendimentos como mamografia, aferição de pressão e glicose, corte de cabelo e um aulão de ginástica, a programação também inclui uma roda de conversa sobre gestação, parto e pós-parto e uma palestra sobre a mulher no mercado de trabalho.

Confira, abaixo, a programação completa:

8h – Mamógrafo (distribuição de fichas)

9h às 12h – Corte de cabelo (distribuição de fichas)

9h às 10h | 16h às 18h – Aferição de pressão e glicose

14h – Roda de conversa com gestantes: Gestação, parto e pós-parto, no CRIAR

17h – Palestra: A mulher no mercado de trabalho

18h – Aulão de ginástica

Local: Compaz Governador Miguel Arraes (Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife - PE)

Data: Terça-feira, 18 de março, a partir das 8h

Gratuito



