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INCÊNDIO Recife: sete imóveis foram atingidos por incêndio em pontos comerciais de São José, diz Defesa Civil Órgão também montou isolamento de ruas na área enquanto bombeiros seguem com trabalho de rescaldo na área

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Sete imóveis foram diretamente afetados por um incêndio no bairro de São José, Centro do Recife, na madrugada deste sábado (23). A informação é da Defesa Civil, que, por meio de nota, afirmou ainda que isolou a área e segue prestando apoio ao Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas e segue fazendo o rescaldo da área nesta tarde.



Quesionada, a Defesa Civil não soube precisar quantos dos imóveis afetados são estabelecimentos comerciais. Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver que as chamas atingiram pontos como o Armarinho Ivo Comércio e Representações, além de outras aos arredores.



A área isolada pela Defesa Civil inclui trechos das ruas de Santa Rita, do Nogueira e Padre Muniz. Até o momento, segue em vigor a primeira avaliação do órgão, que não encontrou indícios aparentes de colapso estrutural nos imóveis afetados.



"Até as 12h, ainda não havia sido possível realizar vistorias mais detalhadas devido à presença de focos de incêndio e à continuidade do trabalho do Corpo de Bombeiros", completou a Defesa Civil, que deve fazer uma nova avaliação da área após o término do rescaldo.



Incêndio

O incêndio começou na madrugada, e segue mobilizando o Corpo de Bombeiros nesta manhã. Equipes seguem na área fazendo o trabalho de rescaldo após controlar as chamas. Ao todo, 10 viaturas chegaram a atuar na ocorrência. Não há registro de vítimas, segundo a corporação.

Em casos do tipo, a Defesa Civil orienta a população acionar o órgão pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

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