Educação Recife: shopping realiza capacitação de jovens de escolas públicas para o mercado do trabalho O projeto "Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho" fornece orientação profissional em escolas de referência da capital pernambucana

O Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, promove mais uma edição do projeto “Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho”, nesta quarta-feira (13), para capacitar alunos de escolas públicas para o mercado de trabalho.

A iniciativa ocorre na Escola de Referência José Vilela, no Parnamirim, também na Zona Norte, e tem o objetivo de inserir os estudantes na vida profissional com orientações e oficinas sobre o tema.

Outra edição do evento também será realizada na próxima quarta-feira (20). Os encontros são voltados para os alunos do terceiro ano do ensino médio e contam com pelo menos 50 participantes.

A responsável pela condução do evento é a consultora e psicóloga Carol Conde, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado.

Além dela, o Instituto Aliança Emprego (IAÊ), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, focada em educação profissional e inserção socioprodutiva de jovens, também participa do momento.

Para a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares, o Jovens em Ação contribui com a formação e o futuro dos jovens profissionalmente.

“As oficinas vão prepará-los para o mundo do trabalho ampliando seus conhecimentos por meio do desenvolvimento de metodologia aplicada. Queremos estimular o desejo de ingresso, permanência e ascensão no mundo do trabalho”, destacou.

Os temas das oficinas serão “Você e o Mercado de Trabalho – habilidades e competências no mundo do trabalho”, “Aprofundando Seu Conhecimento – apresentar estratégias de preparação para inserção no mercado de trabalho” e “Como Me Manter Empregável – superando os desafios do acesso, permanência e ascensão no Mercado de Trabalho”.

Aqueles que concluírem 100% do projeto serão inseridos no Banco de Talentos da Plataforma IAÊ para possíveis oportunidades e gestão com a orientação de cadastro, estímulo para trilha de cursos e testes disponíveis na plataforma.

Durante os dias 09 e 30 de setembro, além de 09 de outubro, a ação também acontece na Escola Silva Jardim, no bairro de Monteiro.

Serviço

"Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho"

Onde/quando: Escola de Referência José Vilela, no Parnamirim, nos dias 13 e 20 de agosto de 2025

Escola de Referência Silva Jardim, no Monteiro, nos dias 09 e 30 de setembro, além de 09 de outubro de 2025

Horário: das 13h30 às 17h

Público-alvo: alunos do terceiro ano do Ensino Médio



