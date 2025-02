A- A+

Gravação de DVD Recife: show do padre Fábio de Melo no Marco Zero, no dia 6 de março, terá início às 19h Religioso convidou o público em postagem no seu perfil oficial no Instagram

O show do padre Fábio de Melo no Marco Zero, no Bairro do Recife, Centro da Capital pernambucana, terá início às 19h do dia 6 de março, uma quinta-feira. O religioso fará a gravação do seu DVD, com entrada gratuita.

No mesmo dia, é feriado da Data Magna em Pernambuco, que cai, neste ano de 2025, um dia depois da Quarta-feira de Cinzas.

"Será uma noite inesquecível com música , fé e espiritualidade. Esperamos vocês", convidou o padre em seu perfil oficial no Instagram.

