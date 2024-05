A- A+

Colisão entre BMW e Kwid Recife: suspeito de causar acidente que matou a enfermeira Meridernia é preso no RJ; relembre o caso Jeferson Xavier de Araújo, de 26 anos, teve a prisão em flagrante decretada na noite da última quarta-feira (1°), após ser parado com um veículo produto de roubo, com chassi e placa adulterados

O motorista da BMW que se envolveu num acidente com um Kwid, em outubro de 2023, na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e vitimou a enfermeira Meridernia Maria da Silva Lima, de 57 anos, foi preso em flagrande no Rio de Janeiro.

Jeferson Xavier de Araújo, de 26 anos, teve a prisão em flagrante decretada na noite da última quarta-feira (1°), após ser parado por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-493, Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Ele dirigia um veículo Fiat Toro, de cor preta, produto de roubo, com chassi e placa adulterados.

O suspeito foi encaminhado para a 65ª DP, onde foi atuado em flagrante pelos crimes de receptação (Artigo 180 do Código Penal) e adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Artigo 311 do CP).

Ele passou por audiência de custódia no dia seguinte (2), quando teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela juíza Mariana Tavares Shu.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que a magistrada considerou que "a primariedade de Jeferson, por si só, não lhe conferia o direito à liberdade; uma vez que ele já responde a processo criminal no Recife, sendo considerado foragido".

Agora, ele aguarda a decisão da justiça do Rio de Janeiro. Caso seja condenado, a pena pode ser superior a quatro anos de reclusão.

Justiça pernambucana

Apesar da prisão no Rio de Janeiro, o motorista da BMW segue com o procedimento aberto na Capital pernambucana pelo acidente do ano passado. A defesa da família de Meridernia busca na justiça que Jeferson seja levado a júri popular.

"Após a investigação, o delegado do caso pediu o indiciamento por homicídio doloso, que leva a júri popular. Seria por dolo eventual, uma vez que ele assumiu o risco por andar muito rápido", iniciou o advogado Flávio Santana em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco na terça-feira (7).

No entanto, segundo a defesa, o Ministério Público entendeu que o caso seria um acidente de trânsito no qual os dois tiveram culpa. Por conta disso, foi proposto um acordo de não repercussão penal, que permite que o processo seja arquivado mediante alguns requisitos como ressarcir a vítima e pagar os prejuízos.

"A defesa da família vai procurar acesso junto ao juiz, que não sabemos quem é ainda, para ver se ele não homologa o acordo e mande o procedimento para a vara do júri", garantiu o advogado que reforçou os danos psicológicos causados na família após o acidente. "Domingo agora é Dia das Mães, e o jovem Michel sem a mãe".

Imagens da época do acidente | Foto: Reprodução redes sociais

Relembre o caso

A colisão dos veículos aconteceu no dia 17 de outrobro de 2023 por volta das 17h, na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A BMW conduzida por Jeferson Xavier tinha mais uma pessoa no carro. Já no Kwid, estavam uma criança de 5 anos, a mãe dela, de 25, e outras duas mulheres de 57 anos - uma delas foi Meridérnia, que faleceu.

De acordo com a nota divulgada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) na época, o motorista da BMW não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja também

DEFICIÊNCIA AUDITIVA Modelo revela que omitiu ser surda por 12 anos e disfarçou com leitura labial durante esse tempo; en