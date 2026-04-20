Recife: suspeito de integrar facção é detido com carro clonado, pistola, munições e toucas balaclava

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Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi detido com carro clonado, pistola, munições, carregadores, toucas balaclava e drogas durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232, no bairro do Curado, no Recife.



A fiscalização aconteceu no sábado (18), no quilômetro 5 da rodovia. Segundo a corporação, durante a abordagem, a equipe identificou que o veículo era clonado e possuía registro de roubo desde o dia 28 de janeiro deste ano, na capital.



O carro era conduzido por um homem suspeito de integrar uma facção criminosa. No interior do veículo, foram encontrados uma pistola 9 mm com carregador para 30 munições, além de 45 munições do mesmo calibre, uma mira laser, seis placas de colete e duas toucas balaclava, além de porções de maconha.

Homem foi detido durante fiscalização da PRF | Foto: Divulgação

"No momento em que a equipe abordou o carro, o motorista quebrou um dos celulares para tentar esconder informações da polícia", afirmou a PRF, destacando que o homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

O motorista poderá responder por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, contrabando e porte de droga.

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