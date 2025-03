Recife: suspeito de roubo é perseguido por grupo em unidade de saúde e local é depredado em confusão

A- A+

Uma confusão na Policlínica e Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados, na Zona Oeste do Recife, na noite dessa terça-feira (11), terminou em pancadaria, patrimônio público depredado e foi parar na delegacia.



Segundo a unidade de saúde, um grupo de 15 pessoas invadiu a policlínica por volta das 20h30, em perseguição a um suspeito de roubos e furtos na região que havia entrado no local.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que o suspeito, de 29 anos, chegou a ser agredido por populares e, na fuga, invadiu a instituição.

Na ocasião, um vigilante tentou conter as pessoas e foi agredido, mas sem gravidade.



"Os outros dois vigilantes de plantão, além de dois guardas municipais, chegaram em reforço, e acionaram a Polícia Militar, que esteve presente em seguida", afirmou a unidade de saúde por meio de nota.



Policiais militares do 12º BPM foram enviados para a ocorrência. "Os agressores chegaram a quebrar a porta de entrada da maternidade, mas não conseguiram entrar devido a ação dos funcionários", destacou a PM.



Entretando, a Policlínica e Maternidade Professor Bandeira Filho disse que houve alguns danos patrimoniais, como cadeiras e vidros quebrados e, por isso, foi necessário interromper a admissão de novos pacientes por cerca de 1 hora, para a remoção dos objetos danificados.

"A direção da unidade tomou todas as providências cabíveis e está colaborando com a autoridade policial para o esclarecimento dos fatos", afirma a nota da unidade de saúde.



Ferido, o homem foi socorrido e posteriormente conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde foi registrada a ocorrência de ilícitos penais.



De acordo com a Polícia Civil, na unidade policial, o suspeito foi ouvido e liberado, já que nenhuma vítima compareceu para registrar a ocorrência.



"A PCPE reforça a importância do registro de Boletim de Ocorrência para que as investigações possam ser realizadas e os casos, solucionados", enfatizou a corporação.



Confira nota da Policlínica e Maternidade Professor Bandeira Filho na íntegra:

"A Secretaria de Saúde do Recife informa que um grupo com cerca de 15 pessoas invadiu a Policlínica e Maternidade Professor Bandeira Filho, na noite de ontem (11), por volta das 20h30, em perseguição a um suspeito de roubos e furtos na localidade. Um vigilante que estava naquele acesso tentou conter as pessoas e foi agredido, mas sem gravidade. Os outros dois vigilantes de plantão, além de dois guardas municipais, chegaram em reforço, e acionaram a Polícia Militar, que esteve presente em seguida. O suspeito recebeu os primeiros socorros na unidade, sendo conduzido, posteriormente, pela PMPE. Na ocorrência, houve alguns danos patrimoniais, como cadeiras e vidros quebrados e, por isso, foi necessário interromper a admissão de novos pacientes por cerca de 1 hora, para a remoção dos objetos danificados. A direção da unidade tomou todas as providências cabíveis e está colaborando com a autoridade policial para o esclarecimento dos fatos."

