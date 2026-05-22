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Zona Sul

Recife: suspeito de tráfico internacional de drogas é preso em flat de alto padrão em Boa Viagem

Homem é apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação no bairro Aerolândia, em Fortaleza (CE)

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Suspeito possuía patrimônio considerado incompatível com a renda declaradaSuspeito possuía patrimônio considerado incompatível com a renda declarada - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa do Ceará foi preso em um flat de alto padrão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Contra o suspeito, investigado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, havia um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as investigações apontaram que o suspeito possuía patrimônio considerado incompatível com a renda declarada, o que reforçou os indícios relacionados aos crimes de lavagem ou ocultação de bens.

"O suspeito é apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação no bairro Aerolândia, em Fortaleza (CE), além de ser investigado por participação em articulações ligadas ao tráfico interestadual e internacional de entorpecentes", destacou a corporação.

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A PCPE informou que, durante a abordagem, o homem apresentou documentos adulterados e tentou se identificar com outro nome. Diante disso, também foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (2ª DPRN).

"As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa e suas conexões interestaduais e internacionais", ressaltou a PCPE.

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