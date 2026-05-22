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Zona Sul Recife: suspeito de tráfico internacional de drogas é preso em flat de alto padrão em Boa Viagem Homem é apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação no bairro Aerolândia, em Fortaleza (CE)

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa do Ceará foi preso em um flat de alto padrão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Contra o suspeito, investigado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, havia um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as investigações apontaram que o suspeito possuía patrimônio considerado incompatível com a renda declarada, o que reforçou os indícios relacionados aos crimes de lavagem ou ocultação de bens.

"O suspeito é apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação no bairro Aerolândia, em Fortaleza (CE), além de ser investigado por participação em articulações ligadas ao tráfico interestadual e internacional de entorpecentes", destacou a corporação.

A PCPE informou que, durante a abordagem, o homem apresentou documentos adulterados e tentou se identificar com outro nome. Diante disso, também foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (2ª DPRN).

"As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa e suas conexões interestaduais e internacionais", ressaltou a PCPE.

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