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CRIME Recife: suspeitos de roubar carro e perfumaria no Brejo do Beberibe são presos Maior parte dos itens roubados foi recuperada, incluindo o veículo, segundo a polícia

Dois suspeitos de roubar um carro e uma perfumaria no Brejo de Beberibe, Zona Norte do Recife, foram presos na tarde dessa terça-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ao ser acionado, o efetivo primeiro se deslocou para uma oficina de motocicletas apontada como possível esconderijo dos envolvidos. Quando chegaram lá, os policiais localizaram os dois suspeitos.

"Após serem confrontados com imagens dos crimes, ambos confessaram participação nos delitos: o roubo de um veículo ocorrido no dia anterior e o assalto a uma perfumaria registrado nesta terça-feira", explicou a PMPE, por meio de nota.

Itens roubados são recuperados

A maior parte dos itens roubados foi recuperada, incluindo o veículo, segundo a polícia. Ao serem questionados sobre o paradeiro do carro roubado, os suspeitos entregaram a chave do veículo, que estava guardada dentro da oficina.

"Em seguida, indicaram o local onde o carro estava estacionado em via pública, permitindo sua rápida localização e recuperação pela equipe policial", completou a corporação.

Já sobre a carga roubada na perfumaria, os suspeitos confessaram que parte dos produtos estava escondida em uma casa em construção de um deles, no bairro de Dois Unidos, também na Zona Norte da capital pernambucana.

"No imóvel, os policiais apreenderam 32 perfumes lacrados e outros 24 perfumes sem embalagem", informou a polícia.

Um suspeito segue foragido

Os dois homens apontaram, ainda, o envolvimento de um terceiro indivíduo nos crimes. Os policiais foram ao endereço informado, mas o suspeito não foi localizado e segue foragido.

"Diante dos fatos, os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Ceplanc [Central de Plantões da Capital], para adoção das medidas cabíveis", completou a PM.



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