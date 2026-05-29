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POLÍCIA Recife: suspeitos de tentar monitorar ações da polícia com câmeras instaladas ilegalmente são presos De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), as câmeras eram instaladas em áreas elevadas e pontos estratégicos

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de participar de uma organização criminosa que instalava câmeras clandestinamente em postes na Zona Sul do Recife. Ao todo, 43 equipamentos foram recolhidos nos bairros da Cohab, Ibura, Jordão e Imbiribeira, na quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em nota divulgada nesta sexta-feira (29), as câmeras eram instaladas em áreas elevadas e pontos estratégicos.

"Possivelmente, os equipamentos serviam para monitorar a movimentação policial e facilitar ações criminosas nas comunidades", completou a corporação.

Além da retirada dos dispositivos e prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu: uma pistola calibre .380; uma revólver calibre .38; diversas munições; 27 ziplocks de maconha; 73 pinos de cocaína e um celular.

"Os envolvidos e o material ilícito foram levados para a DP de Boa Viagem para adoção das medidas legais", finalizou a PM.

Mais câmeras recolhidas e prisões

Também na quinta-feira (28), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu cinco pessoas por tentar impor o controle territorial em bairros do Recife pela exploração clandestina de serviços de internet.

O líder da organização criminosa e a companheira, suspeita de participação em crimes relacionados à lavagem de dinheiro, foram localizados em Lagoa do Carro, na Mata Sul, enquanto as demais prisões ocorreram no Recife. Um dos alvos já estava recolhido no sistema prisional.

As investigações foram iniciadas em maio de 2025 e apontaram a atuação de uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ameaça e extorsão.

Segundo o delegado Vitor Freitas, responsável pela investigação, o grupo criminoso vinha monopolizando o fornecimento ilegal de internet em comunidades da capital pernambucana.

O grupo também instalava câmeras em vias públicas e, de acordo com a PCPE, os equipamentos tinham múltiplas funções criminosas, incluindo o monitoramento da população, o controle da atividade de tráfico de drogas e o acompanhamento das ações policiais nas comunidades.

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